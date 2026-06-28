Η τελευταία Ε.Δ. του φετινού EKO Rally Acropolis (Wolf Power Stage) μόλις ολοκληρώθηκε στο κατάμεστο Λουτράκι. Ο έμπειρος Sebastien Ogier αναδείχθηκε απόλυτος κυρίαρχος, καθώς κατάφερε να κερδίσει και την συγκεκριμένη διαδρομή (που δίνει επιπλέον πέντε βαθμούς) και συνολικά τον αγώνα.

Να θυμίσουμε πως στις 15 από τις 17 συνολικά Ε.Δ. του αγώνα, Ogier και Neuville μάχονταν ασταμάτητα, με τις διαφορές τους να είναι πάντα μονοψήφιες, μία υπέρ του ενός και μία υπέρ του άλλου. Τελικά όμως ο Βέλγος στάθηκε άτυχος με κλατάρισμα στην προηγούμενη Ε.Δ. και έτσι η μεγάλη νίκη για τον Γάλλο, ήρθε χωρίς μία τελική μάχη δευτερολέπτων στο Λουτράκι.

Ο άτυχος Fourmaux, έπαθε κλατάρισμα και στην τελευταία Ε.Δ. μετρώντας συνολικά τέσσερα στον φετινό αγώνα. Όμως ήταν κοντά στον τερματισμό και κατάφερε να μην χάσει πολύ χρόνο.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον πάντα εντυπωσιακό Katsuta ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ να αναφέρουμε πως η Hyundai αποφάσισε να αποσύρει το i20 N του Sordo, πριν την εκκίνηση της Wolf Power Stage (στρατηγική απόφαση για προστασία του οχήματος με στόχο τον επόμενο αγώνα).

Χρόνοι Ε.Δ. Wolf Power Stage

Τελική κατάταξη EKO Rally Acropolis 2026

Νικητές της κατηγορίας WRC2 οι Robert Virves-Jakko Viilo με Skoda Fabia RS Rally2.



Η Τελευταία Ε.Δ. του αγώνα – Λουτράκι 2: Μήκος 16.61χλμ.

Η Power Stage αποτελεί συνδυασμό των πρώτων 7 χλμ. της περσινής ε.δ. Λουτράκι, ακολουθούμενων από περίπου 3 νέα χιλιόμετρα, πριν ολοκληρωθεί με τα τελευταία 6,50 χλμ. της περσινής ε.δ. Άγιοι Θεόδωροι. Τα πρώτα 2,80 χλμ. είναι ιδιαίτερα στενά και ανηφορικά. Στη συνέχεια ακολουθεί το πέρασμα από τη Φανερωμένη, σημείο που συγκεντρώνει παραδοσιακά πολύ κόσμο, πριν ξεκινήσουν τα γρήγορα κατηφορικά κομμάτια έως την ένωση με την παλιά χάραξη των Αγίων Θεοδώρων. Η ε.δ. ολοκληρώνεται κάτω από το χωριό Χαρβάτι.

Οι δηλώσεις των οδηγών μετά το τέλος της WOLF Power Stage

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Ήταν πολύ ωραία, θέλω να συγχαρώ την οργάνωση και τους Έλληνες θεατές. Είναι απίστευτοι!».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Ήταν ωραία που κερδίσαμε την πρώτη μας ειδική, κρίμα που δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Ο ρυθμός μας ήταν καλός, παρά τη θέση εκκίνησης. Η ειδική ήταν πολύ σκληρή».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Είμαι απογοητευμένος. Πνευματικά είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να συνεχίσω να παλεύω, δε θα το βάλω κάτω».

Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Ξεκινήσαμε καλά. Το Σάββατο δεν ήταν καλό. Παρόλα αυτά κάναμε ένα καλό ράλι, δεν κάναμε λάθη».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Τα πράγματα έδειχναν καλά το πρωί του Σαββάτου, αλλά μετά τα κλαταρίσματα, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Πρέπει να πω ένα ευχαριστώ στην ομάδα. Είχαμε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι δύσκολο, γιατί έχουμε πετύχει κάποιους καλούς χρόνους».

Κλατάρισμα πίσω δεξιά.

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Ήλπιζα να πιάσω τον Josh, έδωσα ό,τι είχα. Τον συγχαίρω για το καλύτερο αποτέλεσμά του. Είμαι ευτυχισμένος που τερμάτισα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Είμαι λίγο απογοητευμένος, αλλά απ’ την άλλη είχαμε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο. Στην Πορτογαλία επωφεληθήκαμε από το κλατάρισμα του Seb, τώρα ήταν σειρά του. Έτσι είναι οι αγώνες ράλι».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Επιτέλους κέρδισα ξανά εδώ! Οι Έλληνες Θεοί με υποστήριξαν αυτή τη φορά. Ήταν ένα μακρύ Σαββατοκύριακο. Ένιωσα κάθε πέτρα σε αυτό το στάδιο. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.»