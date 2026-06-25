Του Περικλή Χαλάτση

Αν εξαιρέσουμε την Υπερειδική που θα γίνει σήμερα το απόγευμα και έχει περισσότερο τον χαρακτήρα του σόου παρά του αγώνα, όλες τις άλλες ημέρες θα δούμε σκληρές μάχες στα ελληνικά χώματα.

Από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου θα γίνουν 16 Ε.Δ. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, που είναι και η πιο δύσκολη ημέρα θα γίνουν 6 Ε.Δ μήκους 137.73 χλμ.. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα γίνουν και πάλι 6 Ε.Δ αλλά θα είναι μικρότερες σε χιλιόμετρα. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του Σαββάτου είναι 107.40. Την Κυριακή 28 Ιουνίου θα γίνουν μόνο 4 Ε.Δ μήκους 84 χλμ. Οι επιλογές που έχετε για να παρακολουθήσετε τις προσπάθειες των αγωνιζομένων που μάχονται για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του WRC είναι πάρα πολλές. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα που θα γίνουν στις 17 Ε.Δ είναι 323,77

Σήμερα θα σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε αύριο Παρασκευή την ειδική Στείρι που γίνεται δύο φορές. Το πρώτο πέρασμα (Ε.Δ 4) ξεκινάει στις 11.14 και η επανάληψη (Ε.Δ 6) ξεκινάει 14.48. Μέχρι να περάσουν και οι τελευταίοι θα ξεκινήσουν το 2ο σκέλος τα πρώτα WRC. Οπότε σε αυτήν την ειδική θα δείτε δύο περάσματα.

Αύριο θα γίνουν οι κάτωθι Ε.Δ

Γιατί σας προτείνουμε να πάτε στην Ε.Δ Στείρι και όχι στους Βωξίτες που είναι από τις καλύτερες ειδικές διαδρομές με πλούσιο θέαμα. Η Ε.Δ Βωξίτες ξεκινάει αρκετά νωρίς. Είναι η δεύτερη ειδική στο πρόγραμμα του EKO RALLY ACROPOLIS 2026 αλλά πρώτη της Παρασκευής. Για να καταλάβετε το πρώτο αγωνιστικό ξεκινάει στις 08.48 και η ειδική κλείνει για τον κόσμο 05.48 (Οι Ε.Δ κλείνουν πάντα τρείς ώρες πριν από το πέρασμα του πρώτου αυτοκινήτου.) Άρα για να μπείτε στην ειδική θα πρέπει να έχετε περάσει πριν από τις 05.48. Υπολογίστε και το σημείο από όπου θα ξεκινήσετε και αποφασίστε. Η επόμενη Ε.Δ είναι ο Παρνασσός που ξεκινάει στις 09.51 (άρα ο δρόμος κλείνει 06.51)

Σας προτείνουμε την ειδική Στείρι γιατί ξεκινάει στις 11.14 και εκεί θα πρέπει να έχετε φθάσει πριν από τις 08.14. Μετά από αυτήν την ώρα η τροχαία θα κλείσει την δίοδο των θεατών.

Η διαδρομή έχει 24.18 χιλιόμετρα και είναι μια ειδική γρήγορη και τεχνική. Αν έχετε όμως αυτοκίνητα που μπορούν να κάνουν διαδρομές σε χωμάτινους δρόμους (όχι πάντα με καλό χώμα) υπάρχει η λύση της κοπάνας.

Σήμερα θα σας δώσουμε μερικούς εναλλακτικούς τρόπους για να φθάσετε πολύ κοντά σε κάποιο σημείο της ειδικής χωρίς να σας εμποδίζει η αστυνομία. Βέβαια πάντα υπάρχει το ρίσκο κάποιο Ι.Χ να κολλήσει σε ένα δύσβατος σημείο και να κλείσει και από την κοπάνα ο δρόμος.

Τι πρέπει να ξέρετε:

Ώρα εκκίνησης πρώτου αυτοκινήτου: ΕΔ4 11:14 Ώρα εκκίνησης δεύτερου αυτοκινήτου: ΕΔ6 14:46

ΟΧΙ ΚΟΡΔΕΛΑ, ΟΧΙ ΘΕΑΤΕΣ

Βάσει των κανονισμών ασφαλείας της FIA, οι περιοχές ΧΩΡΙΣ κορδέλα ή προστατευτικό πλέγμα θεωρούνται ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ. Παρακολουθήστε τον αγώνα μόνο από τις προβλεπόμενες θέσεις θεατών οι οποίες επισημαίνονται διακριτά ή από υπερυψωμένα σημεία.

INFO: Επιλέξτε το σημείο από όπου θα παρακολουθήσετε τον αγώνα φθάνοντας από κάποια κοπάνα, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση της ειδικής διαδρομής. Μετά από αυτό το χρονικό όριο, απαγορεύεται οποιαδήποτε κίνηση στον δρόμο, συμπεριλαμβανομένων της αφετηρίας και του τερματισμού.

Οι προσβάσεις έχουν τρεις χαρακτηρισμούς, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της επιφάνειας των δρόμων. Αν έχετε χαμηλό αυτοκίνητο από φύγετε το δρόμο με την ένδειξη Μ η Η.

Το γράμμα που υποδηλώνει τον χαρακτηρισμό εμφανίζεται με έντονη γραφή δίπλα στον αριθμό της κάθε πρόσβασης. Οι χαρακτηρισμοί είναι:

S= Soft= Ι.Χ. αυτοκίνητο

Μ= Medium= SUV

H= Hard= 4×4 ή Enduro

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διαδρομή ξεκινά λίγο έξω από το Δίστομο. Τα πρώτα 8,93 χλμ. είναι από τα πιο θεαματικά του αγώνα. Πρόκειται κυρίως για ένα γρήγορο ανηφορικό τμήμα, με πολύ φαρδύ οδόστρωμα και φουρκέτες τρίτης ταχύτητας, στοιχεία που συνθέτουν ιδανικές συνθήκες για θέαμα.

Στη συνέχεια, η διαδρομή περνά μέσα από ένα δασικό τμήμα μήκους περίπου 9 χλμ., πριν καταλήξει σε ένα στενότερο κατηφορικό κομμάτι με διαδοχικές φουρκέτες, μέσα σε νταμάρια, έως τον τερματισμό στο οροπέδιο του Ελικώνα.

*Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ – ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΩΝ

INFO: Η πρόσβαση στα πρώτα χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής από την αφετηρία θα διακοπεί 1 ώρα και 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση, καθώς ο δρόμος θα κλείσει με κάγκελα και δεν θα επιτρέπεται η διέλευση πεζών προς τις ανεμογεννήτριες. Μετά το κλείσιμο του δρόμου, πρόσβαση θα έχουν μόνο τα πλοηγά οχήματα.

Πως μπορείτε να φθάσετε σε κάποιο σημείο της Ε.Δ με ασφάλεια

1 (M) – Από Στείρι

Ερχόμενοι από το Δίστομο, φτάνετε στο χωριό Στείρι, όπου μηδενίζετε τον χιλιομετρητή στο μνημείο της πλατείας Αγίου Νικολάου. Κινούμενοι στην οδό Διστόμου-Οσίου Λουκά με κατεύθυνση προς Κυριάκι, έπειτα από 600 μ. -στο σημείο όπου βρίσκεται εκκλησία στα αριστερά- στρίβετε αριστερά σε κατηφορικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

Στην επόμενη διχάλα, όπου υπάρχει η κίτρινη πινακίδα «ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ», ακολουθείτε τον δεξί δρόμο. Μετά από 300 μ., σε διασταύρωση με λευκό προσκυνητάρι, στρίβετε διαγώνια αριστερά σε τσιμεντόδρομο. Στα 800 μ. η επιφάνεια γίνεται χωμάτινη.

Στο 1,5 χλμ. αγνοείτε τον ανηφορικό δρόμο δεξιά (Πρόσβαση 2) και συνεχίζετε ευθεία. Έπειτα από 1,2 χλμ., σε διασταύρωση, στρίβετε πίσω δεξιά. Στα επόμενα 900 μ. φτάνετε σε διασταύρωση, όπου παρκάρετε στον αριστερό δρόμο. Από εκεί, περπατώντας 100 μ., φτάνετε στο 7,77 χλμ. της ειδικής διαδρομής.

Προσοχή: Ο δρόμος αποτελεί διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να διατηρείται συνεχώς ανοιχτός. Η παρεμπόδιση της διέλευσης ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση της ειδικής διαδρομής.

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SS 4-6 STIRI ACCESS 1 (7.77 km)

2 (M)

Ερχόμενοι από το Δίστομο, φτάνετε στο χωριό Στείρι, όπου μηδενίζετε τον χιλιομετρητή στο μνημείο της πλατείας Αγίου Νικολάου. Κινούμενοι στην οδό Διστόμου-Οσίου Λουκά με κατεύθυνση προς Κυριάκι, έπειτα από 600 μ. -στο σημείο όπου βρίσκεται εκκλησία στα αριστερά- στρίβετε αριστερά σε κατηφορικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

Στην επόμενη διχάλα, όπου υπάρχει η κίτρινη πινακίδα «ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ», στρίβετε δεξιά. Μετά από 300 μ., στη διασταύρωση με το λευκό προσκυνητάρι, στρίβετε διαγώνια αριστερά σε τσιμεντόδρομο. Στα 800 μ. η επιφάνεια γίνεται χωμάτινη.

Στο 1,5 χλμ. στρίβετε πίσω δεξιά σε ανηφορικό δρόμο. Έπειτα από 450 μ., σε διχάλα, ακολουθείτε τον αριστερό δρόμο. Στα 4,90 χλμ. φτάνετε στο 15,60 χλμ. της ειδικής διαδρομής.

Προσοχή: Ο δρόμος αποτελεί διαδρομή διαφυγής ασθενοφόρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να διατηρείται συνεχώς ανοιχτός. Η παρεμπόδιση της διέλευσης ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση της ειδικής διαδρομής.

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SS 4-6 STIRI ACCESS 2 (15.60 km)

3 (M)

Κινούμενοι από τη Λιβαδειά προς το Κυριάκι, φτάνετε στη διασταύρωση προς Ελικώνα, όπου μηδενίζετε τον χιλιομετρητή. Έπειτα από 2,3 χλμ., προσπερνάτε στα δεξιά το STOP της ειδικής διαδρομής. Μετά από 740 μ., σε αριστερή στροφή, στο σημείο όπου ξεκινά μπαριέρα και υπάρχει ανάποδη πινακίδα STOP, στρίβετε δεξιά σε ανηφορικό χωματόδρομο. Έπειτα από 500 μ., φτάνετε στο 23,24 χλμ. της ειδικής διαδρομής.

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SS 4-6 STIRI ACCESS 3 (23.24 km)