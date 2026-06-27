Σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής προχώρησαν οι διοργανωτές του EKO Rally Acropolis, καθώς η ειδική διαδρομή «Γυμνό» θα διεξαχθεί με τροποποιημένη χάραξη σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από επιθεώρηση της διαδρομής από τους αρμόδιους της FIA και τους διοργανωτές, αποφασίστηκε να αφαιρεθεί ένα τμήμα της ειδικής (περίπου 4χλμ. από την αφετηρία), με στόχο να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας για τα πληρώματα, αλλά και για τους χιλιάδες θεατές που αναμένεται να βρεθούν στην περιοχή.

Η επίσημη ανακοίνωση: “Η ε.δ. 12 ΓΥΜΝΟ έχει μειωθεί κατά περίπου 4,5 χλμ. από την αρχική της αφετηρία, λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος μετά το πρώτο πέρασμα. Ως εκ τούτου, η εκκίνηση της Ειδικής θα πραγματοποιηθεί από νέο σημείο, πιο μπροστά κατά μήκος της διαδρομής”.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο να αποφευχθούν (όσο γίνεται) τα κλαταρίσματα, καθώς εκείνο το σημείο πλέον είναι η απόλυτη παγίδα για τα ελαστικά. Μάλιστα ο Neuville σχολίασε πως συμφωνεί με την αλλαγή καθώς δεν θέλει τον παράγοντα κλατάρισμα στην μάχη του με τον Γάλλο, ο οποίος μάλιστα Ogier, φαίνεται να ήταν από τους πρώτους που ζήτησε αυτή την αλλαγή στην Ε.Δ.

Υπενθυμίζεται ότι η ειδική διαδρομή «Γυμνό» είχε αρχικά μήκος 19.60χλμ. (πριν τη μείωση) ενώ οι παλιοί θα θυμούνται από τη δεκαετία του 2010, ότι η συγκεκριμένη ε.δ. είχε αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο σκληρά «σπαστήρια» του αγώνα. Κάτι που επιβαιώνεται και σήμερα.