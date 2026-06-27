Δυστυχώς και στο φετινό EKO Rally Acropolis, δεν έλειψαν οι ανεγκέφαλοι. Η Ε.Δ. Γυμνό 2 διεκόπη (είχαν προλάβει να περάσουν τα αγωνιστικά Rally1) καθώς θεατές εντοπίστηκαν σε επικίνδυνα και λάθος σημεία.



Η ανακοίνωση της διοργάνωσης: Η ε.δ. 12 (Γυμνό) διεκόπη λόγω μη συμμόρφωσης θεατών με τις οδηγίες ασφαλείας που δόθηκαν από τους ανθρώπους της διοργάνωσης. Η ασφάλεια των αγωνιζομένων, των θεατών και των στελεχών του αγώνα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Η διαδρομή παραμένει κλειστή στην κυκλοφορία, καθώς θα χρησιμοποιηθεί για τη διέλευση των υπόλοιπων αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Μάλιστα η Ε.Δ. Γυμνό, κατά το συγκεκριμένο δεύτερο πέρασμά της, είχε μειωθεί 4.5χλμ. λόγω ακαταλληλότητας του δρόμου στο πρώτο κομμάτι της εκκίνησης. Μπορείτε ΕΔΩ να δείτε τι συνέβη στα πληρώματα κατηγορίας Rally1 που πρόλαβαν να τερματίσουν πριν την κόκκινη σημαία.

Επόμενη Ε.Δ. το δεύτερο πέρασμα από το Μαίναλο, στις 19:05.