Η τελευταία ημέρα του φετινού EKO Rally Acropolis μόλις ξεκίνησε, με την ολοκλήρωση της Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι. Ο Fourmaux με το Hyundai i20 N απέδειξε για μια ακόμη φορά πως εάν δεν έχει κλατάρισμα, είναι από τους ταχύτερους οδηγούς. Τερμάτισε πρώτος της Ε.Δ. των 25.39χλμ. σημειώνοντας χρόνο 16:58.1 με τον Γάλλο Ogier να ξεκινά την αντεπίθεση του με το Yaris GR και να ακολουθεί δεύτερος στα +3 δέκατα του δευτερολέπτου. Χρόνος που τον ανεβάζει πρώτο στη γενική κατάταξη.

Ο Neuville ( που μέχρι το τέλος του Σαββάτου διατηρούσε σταθερά την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη), σημείωσε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο με 17:03.8 και πλέον είναι 1.3 δευτ. πίσω στη γενική κατάταξη, από τον Ogier. Οι οδηγοί στη συγκεκριμένη διαδρομή δήλωσαν πως είχαν πρόβλημα με την πρόσφυση, ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν κλαταρίσματα.

Να πούμε πως ακολουθεί η Ε.Δ. Λουτράκι και στη συνέχεια τα αγωνιστικά θα μεταφερθούν για 30 λεπτά στο Service Park. Αφού οι μηχανικοί πραγματοποιήσουν όσες επιδιορθώσεις προλάβουν, τότε τα πληρώματα θα ξαναβγουν στη μάχη για το δεύτερο πέρασμα από τις δύο σημερινές και μοναδικές Ε.Δ. (το δεύτερο και τελευταίο πέρασμα από Λουτράκι λειτουργεί και ως Wolf Power Stage).

Με μόλις 1,3 δευτ. να χωρίζουν πλέον Ogier και Neuville, η μάχη για τη νίκη στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις δείχνει πιο αμφίρροπη από ποτέ.

Η Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι 1: Μήκος 25.39χλμ.

Οι χρόνοι της Ε.Δ.

Η γενική κατάταξη

Οι δηλώσεις των οδηγών

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Πολύ όμορφη ειδική. Καθαρίζουμε το δρόμο. Στην αρχή είναι γρήγορη. Βρισκόμαστε εδώ για να το διασκεδάσουμε».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Είναι λίγο πιο γρήγορη στην αρχή, αλλά είναι και απαιτητική ειδική. Στο τέλος έχει πολύ μπόσικο χώμα. Ο δρόμος θα καθαρίσει».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Καθαρίζαμε πολύ, χάσαμε χρόνο. Ήταν μεγάλη ειδική».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Σήμερα θα γλιστράει πολύ. Είναι δύσκολο να κρατήσω το αυτοκίνητο στο δρόμο».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Είχα απώλεια πίεσης στο ελαστικό, νωρίς στην ειδική. Το διαχειριστήκαμε».

Απώλεια πίεσης στο πίσω δεξί ελαστικό.

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Ήταν εντάξει. Έχουμε καλύτερη θέση εκκίνησης, παρόλα αυτά εξακολουθεί να γλιστράει. Είναι μόλις η πρώτη ειδική, θα συνεχίσουμε έτσι».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Παλεύαμε με την πρόσφυση στον πίσω άξονα. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρουμε».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Καλή ειδική, πίεσα. Είχε πολύ μπόσικο και πέτρες. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Χτύπησα κάπου και μετά ήμουν πολύ προσεκτικός, γιατί δεν κατάλαβα αν είχα κλατάρισμα ή όχι».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Είναι έκπληξη ο χρόνος μας, γιατί γλιστρούσαμε πολύ».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Προσπάθησα πολύ, δεν μπορούσα να κρατήσω την ουρά του αυτοκινήτου στις γραμμές. Το αυτοκίνητο είναι πιο μαλακό σε σχέση με χτες. Τίποτα δεν έχει κριθεί».

Επόμενη Ε.Δ. Λουτράκι 1, στις 09:35