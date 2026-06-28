Η προτελευταία Ε.Δ. της ημέρας (Άγιοι Θεόδωροι 2) ολοκληρώθηκε με την απόλυτη έκπληξη. Ο Neuville που ήταν δεύτερος στη γενική κατάταξη μόλις 1.3δευτ. πίσω από τον Ogier, έπαθε διπλό κλατάρισμα, τερματίζοντας με καθυστέρηση 54 δευτ. χωρίς να αλλάξει ελαστικά.

Έτσι, στην Ε.Δ. ταχύτερος ήταν για μία ακόμη φορά ο Ogier με χρόνο 16:49.0, δεύτερος ο Pajari στα +9.7 δευτ. και τρίτος ο Fourmaux με χρόνο 16:59.7. Ο Neuville χρειάστηκε 17:42.5 για την ολοκλήρωση της διαδρομής με λαβωμένα ελαστικά.

Ατυχία και για τον Μcerlean που είχε μία μικρή έξοδο, ευτυχώς όμως κατάφερε να συνεχίσει κανονικά, παραμένοντας τελικά στην τέταρτη θέση γενικής.

Ακολουθεί η τελευταία Ε.Δ. του φετινού EKO Rally Acropolis (Wolf Power Stage), η οποία είναι και το δεύτερο πέρασμα από το Λουτράκι. Να θυμίσουμε πως η σημερινή μέρα (Super Sunday) και η τελευταία Power Stage, έχουν τεράστια σημασία για την βαθμολογία των οδηγών, η οποία διαμμορφώνεται ως εξής:

1ος Γενικής Κατάταξης: 25 βαθμοί

1ος Κυριακής: 5 βαθμοί

1ος Power Stage: 5 βαθμοί

Η Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι 2: Μήκος 25.39χλμ.

Η μεγαλύτερη ε.δ. του αγώνα, μήκους 25,39 χλμ., ξεκινά από το σημείο όπου πριν από περίπου 20 χρόνια βρισκόταν η αφετηρία της ε.δ. Κινέτα. Έπειτα από περίπου 12 χλμ., η διαδρομή φτάνει στη γνωστή «Πομόνα» και συνεχίζοντας ευθεία, σε ένα χιλιόμετρο «μπαίνει» σε άσφαλτο. Ακολουθούν περίπου 3,50 χλμ. γρήγορης κατηφορικής ασφάλτου, πριν η διαδρομή στρίψει δεξιά για το τελευταίο χωμάτινο και ιδιαίτερα τεχνικό τμήμα της ε.δ., το οποίο οδηγεί έως τον ΧΥΤΑ Λουτρακίου, όπου βρίσκεται και ο τερματισμός.

Οι χρόνοι της Ε.Δ.

Η γενική κατάταξη

Οι δηλώσεις των οδηγών

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Η ειδική είναι αρκετά καθαρή, δεν έχει πολλές πέτρες, δεν έχει καταστραφεί».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Αποφασίσαμε να σταυρώσουμε τα ελαστικά.Ήμουν προσεκτικός. Η επίδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρώτο πέρασμα. Άκουσα κάποιον θόρυβο από το αυτοκίνητο, αλλά όλα είναι καλά».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Γλιστρούσε, ήταν δύσκολο για τα ελαστικά, πολύ απαιτητική ειδική».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Ήταν πολύ σκληρή ειδική. Έπρεπε να αποφύγουμε πολλές πέτρες».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Γλιστρούσε πολύ, δύσκολες συνθήκες, μεγάλες πέτρες στις γραμμές. Η μάχη μεταξύ Seb και Thierry θα είναι φοβερή».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Τίποτα ιδιαίτερο. Οδήγησα καθαρά».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην τελευταία ειδική, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Είναι πολύ σκληρή, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Τα ελαστικά έχουν φθαρεί τελείως και είχαμε μια έξοδο».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Θέλουμε να πιέσουμε στην Power Stage».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Τίποτα ιδιαίτερο, απλά περάσαμε».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Πάντα μπορεί να συμβεί. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, έχουμε ακόμα μια ειδική».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Σταθήκαμε πολύ άτυχοι. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δύο πίσω κλαταρίσματα. Τι να πω. Θα ήταν ωραία να παλέψουμε με τον Seb μέχρι τέλους. Δεν ξέρω τι να πω».

Κλατάρισμα πίσω δεξιά και αριστερά

Ακολουθεί η τελευταία Ε.Δ. του EKO Rally Acropolis, Wolf Power Stage στο Λουτράκι, με το πρώτο αγωνιστικό να ξεκινά στις 14:15