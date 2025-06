Του Γιώργου Παλληκάρη

Μετά την εγκατάλειψη του Pajari (Toyota) στην απλή διαδρομή μεταξύ των Ε.Δ.5 (Θήβα) και Ε.Δ.6 (Στείρι), έρχεται με παρόμοιο τρόπο να προστεθεί και αυτή του Seks (Ford), καθώς λίγα μέτρα πριν ξεκινήσει την Ε.Δ. Παύλιανη, μύρισε βενζίνη στην καμπίνα και για λόγους ασφαλείας σταμάτησε.

Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, ο Neuville που είχε κακή μέρα με αρκετά κλαταρίσματα και δυσκολίες, κατάφερε να κάνει την Ε.Δ. Ελάτεια, ταχύτερα από όλους και πιο συγκεκριμένα σε 8:15.3, με τον εξαιρετικό σήμερα Fourmaux να ακολουθεί στο +1.3δευτ. Την ταχύτερη τριάδα της Ε.Δ. συμπληρώνει ένα δευτ. πίσω ο Tanak, ο οποίος ηγείται της γενικής κατάταξης του αγώνα, μπροστά από τον Fourmaux (+3.0 δευτ.)

Ε.Δ.Ελάτεια:11.58χλμ.



Πρόκειται για την ειδική διαδροµή Ελάτεια – Ρεγκίνι του 2022. Ξεκινά λίγο πριν τον αρχαιολογικό χώρο πάνω από το χωριό της Ελάτειας (πριν τελειώσει η άσφαλτος), µε κατεύθυνση προς Βασιλικά. Η διαδροµή ανηφορίζει µε φουρκέτες µέχρι το 4,50 χλµ., όπου ξεκινά το γρήγορο κατηφορικό τµήµα, το οποίο περνά µπροστά από την πίστα Moto-Cross. Στη συνέχεια, στο 6,12 χλµ., στρίβει αριστερά σε αλλαγή πορείας, για να περάσει, µετά από 0,73 χλµ., από τα γνωστά νερά της Ελάτειας, στο 6,86 χλµ. Ακολουθεί το τελικό κατηφορικό κοµµάτι µε φουρκέτες µέχρι τον τερµατισµό δίπλα στην εκκλησία.

Nice and smooth on camera from the heli. Absolutely brutal on the speedo 👀#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/nKiIWB1Eoh

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 27, 2025