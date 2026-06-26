Η 5η συνολικά Ε.Δ. και 4η της ημέρας, έκρυβε μία έκπληξη. Ο 31χρονος Ιρλανδός Armstrong με Ford Puma Rally1, καταφέρε να είναι ταχύτερος από τους πρωταγωνιστές του WRC και με χρόνο 11:34.6, άφησε στο +0.6 τον Ogier. Τρίτος ταχύτερος ο Neuville με χρόνο 11:36.9. Αξίζει να αναφέρουμε πως πρόκειται για την πρώτη νίκη σε Ε.Δ. του WRC για τον Armstrong, ενώ εντυπωσιακή επίδοση και για το δεύτερο Puma, με τον Mcerlean να κάνει τον 4ο ταχύτερο χρόνο στον Ελικώνα.

Φυσικά είχαμε και σε αυτή την Ε.Δ. κλατάρισμα (σε όλες τις Ε.Δ. μέχρι τώρα υπήρξε αυτοκίνητο κατηγορίας Rally1 με σκασμένο ελαστικό), με τον Pajari να είναι ο άτυχος. Έχασε σχεδόν ενάμιση λεπτό, με το παρακάτω βίντεο να εξηγεί ακριβώς τον λόγο των συνεχών κλαταρισμάτων.



Στην πρώτη θέση της ελληνικής κατάταξης είναι ο Ιορδάνης Σερδερίδης και παράλληλα 26ος στη γενική. Ακολουθεί ως δεύτερος Έλληνας ο Αθανασούλας στην 28η θέση γενικής και στην 34η θέση ο Καρανικόλας.

Ε.Δ. Ελικώνας : Μήκος 17.80χλμ.

Πρόκειται για μια παραλλαγή της ε.δ. Λιβαδειά των προηγούμενων ετών. Η διαδρομή ξεκινά στην άσφαλτο της Κορώνειας και, στο ξεκίνημά της περνά μέσα από το γνωστό στους παλαιότερους «ποτάμι του McRae». Παρότι το σημείο είναι ασφαλτοστρωμένο, κάτω από τα πλατάνια προσφέρει ένα πραγματικά μαγευτικό περιβάλλον για παρακολούθηση, αν και ο χώρος είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Στη συνέχεια, μετά από 1,30 χλμ., η διαδρομή στρίβει δεξιά και διασχίζει δύο νταμάρια. Πριν από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, ακολουθεί ένα νέο για φέτος τμήμα μήκους περίπου 2,50 χλμ., το οποίο καταλήγει στην άσφαλτο, διασχίζοντάς την. Από εκεί περνά μέσα από το πανέμορφο κομμάτι του Ελικώνα, πριν ολοκληρωθεί λίγο πριν από το ομώνυμο χωριό.

Οι χρόνοι της Ε.Δ. (αριστερά) και η γενική κατάταξη (δεξιά)

Οι δηλώσεις των οδηγών

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Δεν ήταν πολύ σκληρή ειδική, δεν είναι εύκολο να αποκτήσεις καλή αίσθηση του αυτοκινήτου στο μπόσικο χώμα».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Έστω και ένα αυτοκίνητο μπροστά κάνει τη διαφορά, έχω περισσότερη πρόσφυση. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι για τον Elfyn».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Η προσέγγισή μου είναι ίδια όπως στις υπόλοιπες ειδικές. Προσπαθώ να αποφύγω τα κλαταρίσματα και να επιβιώσω».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Υπήρχε μια πέτρα και δεν μπόρεσα να την αποφύγω. Έχασα χρόνο πριν το σέρβις και τώρα ακόμα περισσότερο». Σταμάτησαν για αλλαγή ελαστικού.

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ τους άλλους. Επικεντρωνόμαστε σε εμάς. Προσπάθησα να αποφύγω τα προβλήματα στο σκληρό κομμάτι».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Πολύ σκληρή ειδική, εύκολο να κάνεις το λάθος».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Δεν ήθελα να πιέσω τα ελαστικά. Δύσκολο να καταλάβεις το όριο, έχασα κάπως την αυτοπεποίθησή μου στο τελευταίο κομμάτι. Δεν πίεσα, οδήγησα προσεκτικά».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Νόμιζα πως είμαι αρκετά προσεκτικός, προσπάθησα να κρατήσω καθαρή γραμμή. Χτύπησα μια πέτρα στην αρχή και φοβήθηκα».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, αλλά είναι δύσκολο, δεν έχουμε καθόλου καλή πλευρική πρόσφυση».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Καλή δουλειά Jon! Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Είναι καλό για την ομάδα [η επίδοση του Armstrong]. Προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά, ίσως ήμουν πολύ προσεκτικός».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Χάσαμε την υδραυλική υποβοήθηση 5 χιλιόμετρα πριν το τέλος της ειδικής. Θα είναι δύσκολα τώρα, στις επόμενες δύο ειδικές».



Επόμενη Ε.Δ. Στείρι 2, στις 14:46