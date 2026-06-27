Η σημερινή ημέρα του EKO Rally Acropolis περιέχει συνολικά έξι, Ε.Δ. και πιο συγκεκριμένα τις: Γυμνό 1, Κολλίνες, Μαίναλο 1, Κεφαλάρι, Γυμνό 2, Μαίναλο 2.

Το πρώτο πέρασμα από το Γυμνό μόλις ολοκληρώθηκε και βρήκε τον Ogier ταχύτερο από όλους με χρόνο 13:47.8, με τον πρωτοπόρο της γενικής κατάταξης Neuville να ακολουθεί στα +01.5 δευτερόλεπτα. Τρίτος ο εντυπωσιακά φορμαρισμένος Fourmaux με χρόνο 13:57.2.

Μετά και τα χθεσινά δεκάδες κλαταρίσματα, οι οδηγοί (όπως οι ίδιοι δήλωσαν), προστάτεψαν τα ελαστικά τους καθώς η μέρα προβλέπεται μεγάλη και με το βαθμό δυσκολίας να ανεβαίνει συνεχώς. Και μη ξεχνάμε πως πέρα από τις πέτρες και τις “παγίδες” υπάρχει και η ζέστη αλλά και η κούραση όσο αυξάνονται οι ώρες “μάχης” στο EKO Rally Acropolis.



Ε.Δ. Γυμνό 1: Μήκος 19.60χλμ.



Στις αναμνήσεις από τη δεκαετία του 2010, η συγκεκριμένη ε.δ. είχε αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο σκληρά «σπαστήρια» του αγώνα. Πλέον, όμως, όποιος διαχειριστεί προσεκτικά τα πρώτα 10 χλμ.-τα οποία θα βελτιωθούν έως τη διεξαγωγή του αγώνα- θα ανταμειφθεί με τα υπόλοιπα 9,50 κατηφορικά χλμ., που συγκαταλέγονται ίσως στα ομορφότερα κομμάτια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Οι χρόνοι της Ε.Δ.



Η γενική κατάταξη

Οι δηλώσεις των οδηγών

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Πολύ καθάρισμα. Ήταν λιγότερο επικίνδυνο και λιγότερο φοβιστικό σε σχέση με τις δοκιμές. Γλιστράει αρκετά».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Η νίκη στην ειδική χτες ήταν εκπληκτικό συναίσθημα. Η σημερινή θέση εκκίνησης δεν είναι καλή, προφανώς. Είναι δύσκολο να βρεις πρόσφυση. Σκληρή ειδική για τα ελαστικά».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Δύσκολη η χθεσινή μέρα. Κρίμα».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Είναι για εμάς όπως χθες. Ξεκινάμε νωρίς, γλιστράει πολύ. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τον Dani. Η μέρα είναι ακόμη μεγάλη».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Όλα καλά, το ευχαριστήθηκα περισσότερο, είχα πρόσφυση, το αυτοκίνητο λειτουργεί καλά. Προσπάθησα να αποφύγω τα λάθη».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Είναι διαφορετικά σήμερα. Σκληρή ειδική στα τελειώματα, αλλά έχω καλό συναίσθημα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Περίεργη κατάσταση. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Πρέπει να φύγω».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά, ιδιαίτερα στο κατηφορικό κομμάτι. Θα παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο μας».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Πολύ σκληρή ειδική στα τελειώματα, προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά, γλιστρούσα πολύ. Οι διαφορές είναι μικρές για το ράλλυ Ακρόπολις».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Συγκεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας, θα δούμε πως θα πάει. Η επόμενη ειδική είναι πολύ μαλακή, ας δούμε μήπως έχουμε κάποιες εκπλήξεις εκεί».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Ποροφύλαξα τα ελαστικά στο τέλος, είναι μεγάλο σκέλος. Ο Seb ήταν ανέκαθεν πολύ καλός στη διαχείριση των ελαστικών, όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί και αισθάνομαι καλά, μπορώ να το κάνω κι εγώ».

Ακολουθεί η Ε.Δ. Μαίναλο 1, με το πρώτο αγωνιστικό να ξεκινά στις