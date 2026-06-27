Η σημερινή ημέρα του EKO Rally Acropolis περιέχει συνολικά έξι, Ε.Δ. και πιο συγκεκριμένα τις: Γυμνό 1, Κολλίνες, Μαίναλο 1, Κεφαλάρι, Γυμνό 2, Μαίναλο 2.
Το πρώτο πέρασμα από το Γυμνό μόλις ολοκληρώθηκε και βρήκε τον Ogier ταχύτερο από όλους με χρόνο 13:47.8, με τον πρωτοπόρο της γενικής κατάταξης Neuville να ακολουθεί στα +01.5 δευτερόλεπτα. Τρίτος ο εντυπωσιακά φορμαρισμένος Fourmaux με χρόνο 13:57.2.
Μετά και τα χθεσινά δεκάδες κλαταρίσματα, οι οδηγοί (όπως οι ίδιοι δήλωσαν), προστάτεψαν τα ελαστικά τους καθώς η μέρα προβλέπεται μεγάλη και με το βαθμό δυσκολίας να ανεβαίνει συνεχώς. Και μη ξεχνάμε πως πέρα από τις πέτρες και τις “παγίδες” υπάρχει και η ζέστη αλλά και η κούραση όσο αυξάνονται οι ώρες “μάχης” στο EKO Rally Acropolis.
First stage win of the day 🔥 #WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/1c9XGPoRES
— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 27, 2026
Ε.Δ. Γυμνό 1: Μήκος 19.60χλμ.
Στις αναμνήσεις από τη δεκαετία του 2010, η συγκεκριμένη ε.δ. είχε αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο σκληρά «σπαστήρια» του αγώνα. Πλέον, όμως, όποιος διαχειριστεί προσεκτικά τα πρώτα 10 χλμ.-τα οποία θα βελτιωθούν έως τη διεξαγωγή του αγώνα- θα ανταμειφθεί με τα υπόλοιπα 9,50 κατηφορικά χλμ., που συγκαταλέγονται ίσως στα ομορφότερα κομμάτια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.
Οι χρόνοι της Ε.Δ.
Η γενική κατάταξη
Οι δηλώσεις των οδηγών
#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE
«Πολύ καθάρισμα. Ήταν λιγότερο επικίνδυνο και λιγότερο φοβιστικό σε σχέση με τις δοκιμές. Γλιστράει αρκετά».
#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE
«Η νίκη στην ειδική χτες ήταν εκπληκτικό συναίσθημα. Η σημερινή θέση εκκίνησης δεν είναι καλή, προφανώς. Είναι δύσκολο να βρεις πρόσφυση. Σκληρή ειδική για τα ελαστικά».
#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON
«Δύσκολη η χθεσινή μέρα. Κρίμα».
#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN
«Είναι για εμάς όπως χθες. Ξεκινάμε νωρίς, γλιστράει πολύ. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τον Dani. Η μέρα είναι ακόμη μεγάλη».
#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA
«Όλα καλά, το ευχαριστήθηκα περισσότερο, είχα πρόσφυση, το αυτοκίνητο λειτουργεί καλά. Προσπάθησα να αποφύγω τα λάθη».
#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN
«Είναι διαφορετικά σήμερα. Σκληρή ειδική στα τελειώματα, αλλά έχω καλό συναίσθημα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος».
#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON
«Περίεργη κατάσταση. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Πρέπει να φύγω».
#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY
«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά, ιδιαίτερα στο κατηφορικό κομμάτι. Θα παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο μας».
#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA
«Πολύ σκληρή ειδική στα τελειώματα, προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά, γλιστρούσα πολύ. Οι διαφορές είναι μικρές για το ράλλυ Ακρόπολις».
#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS
«Συγκεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας, θα δούμε πως θα πάει. Η επόμενη ειδική είναι πολύ μαλακή, ας δούμε μήπως έχουμε κάποιες εκπλήξεις εκεί».
#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE
«Ποροφύλαξα τα ελαστικά στο τέλος, είναι μεγάλο σκέλος. Ο Seb ήταν ανέκαθεν πολύ καλός στη διαχείριση των ελαστικών, όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί και αισθάνομαι καλά, μπορώ να το κάνω κι εγώ».
Ακολουθεί η Ε.Δ. Μαίναλο 1, με το πρώτο αγωνιστικό να ξεκινά στις