Η προτελευταία Ε.Δ. της σημερινής ημέρας του EKO Rally Acropolis, δεν κύλησε ομαλά για τον Γάλλο Fourmaux, ο οποίος έπαθε κλατάρισμα, χάνοντας αρκετό χρόνο, και πέφτοντας από την 3η θέση της γενικής κατάταξης, στην 6η (είχε κλατάρισμα και στην χθεσινή 3η Ε.Δ.).

Από την άλλη ο Neuville σημείωσε εξαιρετικό χρόνο, όντας ταχύτερος από όλους στα 10:14.5, με τον Ogier να έρχεται δεύτερος με +7.1 δευτ. διαφορά. Τρίτος ο εντυπωσιακός Katsuta με χρόνο 10:23.8, ο οποίος ανέβηκε και στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Πλέον ένα Hyundai i20 N στην πρώτη θέση και δύο Toyota Yaris GR πίσω του.

Η “μάχη” που δίνουν οι οδηγοί, αποτυπώνεται στην πίσω αεροτομή του Toyota Yaris GR Rally1 του Ogier.

Some damage to Ogier’s rear wing at the stop line of SS11 👀#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/DvL4uTIbOh — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 27, 2026



Η Ειδική Διαδρομή (πριν την τροποποίησή της για το δεύτερο πέρασμα)



Η επίσημη ανακοίνωση: “Η ε.δ. 12 ΓΥΜΝΟ έχει μειωθεί κατά περίπου 4,5 χλμ. από την αρχική της αφετηρία, λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος μετά το πρώτο πέρασμα. Ως εκ τούτου, η εκκίνηση της Ειδικής θα πραγματοποιηθεί από νέο σημείο, πιο μπροστά κατά μήκος της διαδρομής”.

Οι χρόνοι της Ε.Δ.

Η γενική κατάταξη

Οι δηλώσεις των οδηγών

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Δεν ήταν άσχημα, προσπάθησα να μην πάρω ρίσκο. Στην κατηφόρα φρέναρα πιο αργά σε κάποιες φουρκέτες, πρέπει να δοκιμάζεις ορισμένα πράγματα».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Το αυτοκίνητο είναι πιο προβλέψιμο, παρόλο που έχει μπόσικο χώμα η ειδική. Βελτιωθήκαμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο για τα ελαστικά».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Αλλάξαμε τούρμπο και αργήσαμε να βγούμε από το σέρβις».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Ο Dani παίρνει μεγάλο ρίσκο, δεν ήμουν αργός, παρά τις σκληρές συνθήκες. Δεν είναι καλό».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Πολύ σκληρή ειδική. Δύσκολο να βρεις ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και προστασίας του αυτοκινήτου».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Πολύ σκληρή στην αρχή. Θέλω να ευχαριστήσω την οργάνωση και τη FIA που έκοψαν την ειδική. Λυπάμαι για τον Adrien. Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Θα προσπαθήσω να αποφύγω τα λάθη».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Στο ασφάλτινο κομμάτι χάσαμε πολύ χρόνο. Είναι καλό ότι βρισκόμαστε κοντά στον Elfyn. Θα προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε πίσω μας».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Είχαμε κλατάρισμα. Κάτι χτύπησα στη γραμμή μου, που δεν είδα γιατί ήταν στη σκιά».

Σταμάτησαν για αλλαγή ελαστικού μετά από κλατάρισμα.

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Είχαμε σκόνη από τον Adrien, δεν έχασα, όμως, πολύ χρόνο. Πίεσα αρκετά, είμαι ειλικρινής».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Το αυτοκίνητο ήταν πολύ γρήγορο, το ευχαριστήθηκα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Αργήσαμε να βγούμε από το σέρβις, δεν έπαιρνε μπροστά το αυτοκίνητο. Η ειδική ήταν καλή για εμάς».

Ακολουθεί το δεύτερο πέρασμα από το Μαίναλο, στις 19:05.