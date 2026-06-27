Η τέταρτη Ε.Δ. της ημέρας ανήκει στον Γάλλο Ogier, ο οποίος με χρόνο 12:57.6 ήταν ταχύτατος, αφήνοντας δεύτερο στο +2.6δευτ. τον Βέλγο Neuville και τρίτο στο +7.9δευτ. τον Evans. Οι οδηγοί “πάλεψαν” να βρουν πρόσφυση σε μία δύσκολη, όπως την περιέγραψαν, Ειδική Διαδρομή και πλέον η απόσταση του Ogier από τον πρώτο στην γενική κατάταξη Neuville, έχει μειωθεί στα 3.7 δευτ.



Για την ολοκλήρωση της ημέρας, απομένουν ακόμα δύο Ε.Δ. οι οποίες είναι το Γυμνό 2 και Μαίναλο 2, όμως προσοχή, καθώς η πρόσβαση έχει σταματήσει (και στις δύο Ε.Δ.) από το πρώτο πέρασμα.

Να θυμίσουμε πως ο Neuville έχει κερδίσει ήδη δύο φορές το Rally Acropolis (2022-2024), ενώ ο Ogier μία φορά, το μακρινό 2011. Πλέον στο ρόλο του κυνηγού, μόλις 3 δευτ. πίσω από τον Βέλγο, βλέπουμε πως έχει ανεβάσει ρυθμό την σημερινή ημέρα. Άξιος αναφοράς και ο Fourmaux, ο οποίος είναι τρίτος στη γενική κατάταξη, αν και άτυχος λόγω κλαταρίσματος στην χθεσινή τρίτη Ε.Δ.

Ε.Δ. Κεφαλάρι: 18.19χλμ.



Τα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής είναι εξαιρετικά. Σε φαρδύ δρόμο με πολύ καλές επιφάνειες, η ε.δ. περνά μέσα από τμήματα με έλατα, σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον, με αποκορύφωμα ένα οροπέδιο όπου συγκεντρώνεται πλήθος θεατών. Προς το μέσον, η ε.δ. αλλάζει χαρακτήρα, καθώς ακολουθεί ένα ιδιαίτερα τεχνικό κομμάτι με κόκκινο χώμα, το οποίο σε περίπτωση βροχής ή λάσπης, αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά τα περάσματα

Οι χρόνοι της Ε.Δ.



Η γενική κατάταξη



Οι δηλώσεις των οδηγών

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Καθαρίζαμε το δρόμο. Πολύ δύσκολη ειδική. Πολύ απαιτητική στα τελευταία χιλιόμετρα».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Έχει πολύ μπόσικο χώμα, από την αρχή. Στο τέλος τα ελαστικά ήταν τελείως φθαρμένα. Θα χάσουμε πολύ χρόνο, προσπαθήσαμε για το καλύτερο».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Πολύ μπόσικο χώμα, δεν είχαμε καθόλου πρόσφυση, παλεύαμε».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Καθαρίζαμε πολύ. Είναι καλό ότι κάναμε καλύτερο χρόνο από τον Dani. Πρέπει να συνεχίσουμε».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Βλέπαμε με τον Sami τα άλογα στην αρχή της ειδικής, ίσως αυτό του έχει δώσει έξτρα κίνητρο».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Η πρόσφυση αλλάζει συνεχώς. Δεν είναι εύκολο».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη μάχη. Δεν πιέζουμε, πρέπει να αποφύγουμε τα προβλήματα».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Είναι δύσκολο να κρίνεις από την αίσθηση, αλλά προσπαθούμε. Δεν ξέρουμε τι έχει αλλάξει από χθες. Ίσως δεν έχουμε ρυθμό και τη σωστή αίσθηση με το αυτοκίνητο».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Ο ρυθμός μας είναι καλός, πρέπει να διαχειριστούμε καλά τα ελαστικά, να αποφύγουμε τα κλαταρίσματα στις επόμενες δύο ειδικές».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Δεν είχα πρόσφυση, περίμενα να ήταν πολύ καλύτερα. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Γλιστράει απίστευτα».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Ωραία ειδική, είμαστε στο όριο με την πρόσφυση που μπορώ να έχω. Κάναμε κάποιες αλλαγές στο στήσιμο, είχαμε θέμα με την πρόσφυση στο μπόσικο. Είναι ένα ράλλυ που πάντα απολαμβάνω».

Επόμενη Ε.Δ. Γυμνό 2 (δεύτερο πέρασμα) με το πρώτο αγωνιστικό να ξεκινά στις 16:39.