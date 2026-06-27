Η 2η Ε.Δ. της σημερινής ημέρας βρήκε τον Γάλλο Fourmaux (Hyundai i20N )ταχύτερο από όλους, με εντυπωσιακό χρόνο 16:54.5, ενώ μόλις 1.5 δευτ. πίσω του ο ομοεθνής, Ogier (Toyota Yaris GR). Τρίτος ο (πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης) Neuville, ενώ όλοι οι οδηγοί δήλωσαν πως για πρώτη φορά δεν αγχώθηκαν για κλατάρισμα, αλλά για πρόσφυση, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ιορδάνης Σερδερίδης ” ήταν μία Ε.Δ. σχολή πλαγιολίσθησης”.

Ατυχιών συνέχεια για το ελληνικό πλήρωμα των Λάμπρο Αθανασούλα-Κωνσταντίνο Σούκουλη, οι οποίοι εγκατέλειψαν μετά το τέλος της προηγούμενης Ε.Δ. (Γυμνό 1) λόγω προβλήματος στην παροχή καυσίμου. Να θυμίσουμε πως και χθες το συγκεκριμένο ελληκικό αγωνιστικό εγκατέλειψε στην Ε.Δ. Στείρι 2 λόγω προβλήματος στον κινητήρα.

Ε.Δ. Κολλίνες: 21.30χλμ.



Μια ολοκαίνουργια και ιδιαίτερα στενή ε.δ., η οποία ξεκινά από το χωριό Βλαχοκερασιά και εκτυλίσσεται εξ ολοκλήρου μέσα σε πυκνό δάσος, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την παρακολούθηση. Highlight της διαδρομής αποτελεί το πέρασμα μέσα από βαθύ ποτάμι λίγο πριν από τον τερματισμό, στο 18,93 χλμ.

Οι χρόνοι της Ε.Δ.



Η γενική κατάταξη



Οι δηλώσεις των οδηγών

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Ωραία ειδική, σχολή πλαγιολίσθησης!».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Μαλακό χώμα. Στην αρχή ήταν περίεργη, με χαμηλή πρόσφυση. Προσπαθούσα να κρατήσω την ουρά στις γραμμές, ωραία ειδική».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Καλή ειδική, γλιστράει πολύ. Πάντα προσπαθώ για το καλύτερο».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Είμαστε κάπως καλύτεροι σήμερα. Κάναμε ένα καθαρό πέρασμα, είχε αρκετή σκόνη στο πρώτο κομμάτι».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Ωραία ειδική, γλιστρούσε, στο τέλος θα μπορούσαμε να πάμε και πιο γρήγορα, αλλά όλα καλά».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Στην αρχή είχε σκόνη, αλλά όλα καλά».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Όλα καλά, δυσκολευτήκαμε στην ειδική. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά όλα είναι καλά τώρα».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι είναι περίεργο για εμάς σήμερα».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Δεν βρήκαμε πρόσφυση, είναι περίεργο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Γλιστρούσε πολύ, ήταν εύκολο να ανοίξει η γραμμή και να κάνεις το λάθος. Μπορώ και καλύτερα».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Ευχαριστηθήκαμε την ειδική, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά: Μαλακό χώμα, κάπως αργή, δεν ανησυχήσαμε για κλαταρίσματα».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Μάλλον γλιστρούσα πολύ στο τέλος, τα ελαστικά υπερθερμάνθηκαν και έχασα χρόνο. Το ράλλυ έχει ακόμη δρόμο, πρέπει να το διαχειριστούμε».



Ακολουθεί η Ε.Δ. Μαίναλο 1 , με το πρώτο αγωνιστικό να ξεκινά στις 11:05.