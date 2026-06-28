Η Ε.Δ. Λουτράκι 1 βρήκε τους δύο πρωταγωνιστές και διεκδικητές του φετινού EKO Rally Acropolis να σημειώνουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, σε μία πολύ δύσκολη όπως αποδείχθηκε Ε.Δ. μήκους 16.6χλμ. Έτσι, ο Γάλλος παραμένει κατά 1.3δευτ. πρώτος στη γενική κατάταξη, μπροστά από τον Βέλγο Neuville.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ατυχίες για τον Fourmaux, ο οποίος για ακόμη μία φορά έπαθε κλατάρισμα (τρίτο στο φετινό EKO Rally Acropolis), χάνοντας και αρκετό χρόνο αλλά και μία θέση στη γενική κατάταξη. Πλέον ο Γάλλος που κέρδισε την προηγούμενη Ε.Δ., “έπεσε” στην 5η θέση της γενικής και στις δηλώσεις του ήταν αρκετά εκνευρισμένος λέγοντας “Με κούρασαν πολύ αυτά τα ελαστικά”.

Εξαιρετικό χρόνο στην Ε.Δ. έκανε και ο Katsuta, ο οποίος στα 11:20.8, ήταν μόλις 1.2 δευτ. πιο αργός από τους Ogier-Neuville, παραμένοντας τρίτος στην γενική κατάταξη.

Στα ελληνικά πληρώματα, πρώτος παραμένει ο Ιορδάνης Σερδερίδης με Rally1, ενώ ακολουθούν οι Πλάγος-Κουζιώνης, Καρανικόλας-Κακαβάς, Flandy-Στεφανής και Χαλκιάς- Τσαούσσογλου.

Η Ε.Δ. Λουτράκι: Μήκος 16.61χλμ.

Αυτή τη στιγμή, τα αγωνιστικά μεταφέρονται στο Service Park για ένα 30λεπτο “σπριντ” επιδιορθώσεων και στις 12:10 θα εκκινήσουν το δεύτερο πέρασμα από τους Αγίους Θεοδώρους (την προτελευταία Ε.Δ. του φετινού Ράλλυ Ακρόπολις). Στις 14:15 ξεκινά η Wolf Power Stage, σηματοδοτώντας το τέλος του EKO Rally Acropolis 2026.

Οι χρόνοι της Ε.Δ.

Η γενική κατάταξη

Οι δηλώσεις των οδηγών

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Υπάρχουν πολλές πέτρες, καθαρίζαμε πάρα πολύ».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Θα έχει ενδιαφέρον στο δεύτερο πέρασμα. Έχει μπόσικο χώμα, σε κάποιες στροφές έχανα το πίσω μέρος του αυτοκινήτου».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Καθαρίζαμε το δρόμο, γλιστρούσε πολύ. Προσπάθησα για το καλύτερο».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Έχει πολλές πέτρες, δεν βρήκαμε ρυθμό. Είναι δύσκολο να βρεις ρυθμό σε αυτή την ειδική».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Ήταν πολύ δύσκολα, γλιστρούσε πολύ. Ήμουν προσεκτικός, έχουμε δύο ρεζέρβες, δεν μπορούσα να βρω ισορροπία».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Είναι σκληρή ειδική σε κάποια σημεία, όπως είχαμε δει και στις αναγνωρίσεις».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Προσπαθώ να πιέσω, πρέπει να δούμε τι κάνουν τα πληρώματα πίσω μας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Είναι πολύ δύσκολα, θες να πας γρήγορα, αλλά έχει τόσες πέτρες. Είναι πολύ απαιτητικό για τα ελαστικά».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Δεν χτύπησα κάπου, δεν ξέρω πως έγινε. Αυτά τα ελαστικά με κούρασαν».

Κλατάρισμα εμπρός αριστερά.

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Ήμουν προσεκτικός, όλα καλά. Προσπαθώ να αποφύγω τα προβλήματα. Στο δεύτερο πέρασμα ο δρόμος θα είναι σε χειρότερη κατάσταση».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Είμαστε πολύ κοντά, μπορεί να συνεχιστεί έτσι μέχρι τέλους. Δεν πίεσα στο όριο, αλλά είναι εντάξει».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Ήταν καλή ειδική, ακόμη παλεύουμε με το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Πρέπει να διατηρήσουμε το ρυθμό. Στο δεύτερο πέρασμα λογικά θα έχουμε περισσότερη πρόσφυση».



Επόμενη και προτελευταία Ε.Δ. το δεύτερο πέρασμα από τους Αγίους Θεοδώρους, στις 12:10.