Ανοικτούς λογαριασμούς άφησαν για την αυριανή και τελευταία μέρα του EKO Rally Acropolis οι Ogier και Neuville με τέσσεριες Ε.Δ. να απομένουν για την ολοκλήρωση του άκρως απαιτητικού αγώνα.

Πάντως ούτε στην τελευταία Ε.Δ. δεν χαρίστηκε το Ράλλυ των Θεών, καθώς όχι ένας, αλλά δύο οδηγοί έπαθαν κλατάρισμα. Ο μεν Sordo ολοκλήρωσε τον αγώνα με σκασμένο λάστιχο, ο δε Evans αναγκάστηκε να αλλάξει στη μέση της διαδρομής, χάνοντας επιπλέον χρόνο.



Από την άλλη, ο Ogier ήταν ταχύτερος από όλους με εντυπωσιακό χρόνο 09:29.3, ενώ ακολούθησε στα +6δευτ. ο Fourmaux. Τρίτος ο Neuville με 09:36.0 και έτσι όλα παραμένουν ανοικτά για αύριο.

Μετά λοιπόν και από τις έξι σημερινές Ε.Δ. ο Βέλγος Neuville προηγείται της γενικής κατάταξης με τον Ogier να ακολουθεί στο +4.1 δευτ. Απόσταση αφαλείας από τον τέταρτο Fourmaux έχει ο τρίτος Katsuta, άνω των 40δευτ.

Δείτε μερικά περάσματα, όπως τα κατέγραψε η κάμερα του zougla.gr

Η Ε.Δ. Μαίναλο 2: Μήκος 14.78χλμ.

Οι χρόνοι της Ε.Δ.

Η γενική κατάταξη

Οι δηλώσεις των οδηγών

SS13: #95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Έχει περισσότερη πρόσφυση, είναι πολύ καλύτερα τώρα. Είναι καλό που βρισκόμαστε εδώ».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Στο δάσος στεγνώνει γρήγορα, είναι πιο διασκεδαστική τώρα η ειδική. Αύριο θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, τα πράγματα θα είναι, όμως, δύσκολα με τη σειρά εκκίνησης».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Ολοκληρώσαμε την ημέρα, είχαμε κάποια προβλήματα με το τούρμπο, αλλά βελτιωνόμαστε και περνάμε καλά. Υπάρχουν πολλοί θεατές, το τοπίο είναι πανέμορφο».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Κρίμα για τον Dani [Sordo], έτσι είναι αυτό το ράλλυ. Δεν έχω τίποτα να χάσω, πίεσα και τουλάχιστον το διασκέδασα».

Ο Dani Sordo είχε κλατάρισμα

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Είχα κλατάρισμα, ήταν στη μέση του δρόμου μια πέτρα που δεν μπορούσα να αποφύγω. Δεν είναι το ράλλυ μας. Αποφασίσαμε να μην αλλάξουμε τροχό μέσα στην ειδική».

33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Συμβαίνουν αυτά. Το ελαστικό έχασε πολύ απότομα αέρα, παραλίγο να βγω από το δρόμο».

Άλλαξαν τροχό μετά από κλατάρισμα εμπρός δεξιά

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Λυπάμαι για τον Elfyn. Ήμουν προσεκτικός, ποτέ δεν ξέρεις που και πότε θα προκύψει κάποιο κλατάρισμα. Οι συνθήκες είναι απαιτητικές».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Είναι καλό που επιστρέφουμε στο σέρβις».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Πιέσαμε όσο μπορούσαμε. Γνώριζα πως ο Elfyn σταμάτησε στην ειδική και εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία για μια καλύτερη θέση εκκίνησης αύριο».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Οδήγησα καθαρά. Δεν πίεσα παραπάνω υπό το φόβο κάποιου κλαταρίσματος».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Δεν αποτελεί πρόβλημα».

Ζημιά στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου

Το πρόγραμμα, της αυριανής και τελευταίας ημέρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Η αυριανή και τελευταία ημέρα του φετινού EKO Rally Acropolis περιλαμβάνει συνολικά 4 Ε.Δ. Η δράση αρχίζει από τις 08:28 με την Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι, ακολουθεί το Λουτράκι στις 09:35, μετά δεύτερο πέρασμα από την Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι και τερματισμός ξανά στο Λουτράκι – Wolf Power Stage, στις 14:15.