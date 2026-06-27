Το πρώτο (θα υπάρξει και δεύτερο στις 19:05) πέρασμα από τη νέα Ε.Δ. Μαίναλο, δεν έκρυβε εκπλήξεις. Οι οδηγοί συνάντησαν αρκετή λάσπη αλλά και τον ήλιο… κόντρα, μέσα σε μία μαγευτική διαδρομή εντός του δάσους. Ο Βέλγος Neuville κινήθηκε ταχύτερα από όλους με χρόνο 09:51.2 αφήνοντας κατά 1.4δευτ. πίσω του τον Ogier και κατά 5.1 δευτ. τον τρίτο Fourmaux. Η ίδια αυτή τριάδα, με την ίδια σειρά ακριβώς συναντάται και στην γενική βαθμολογία, όπου τον πρωτοπόρο Βέλγο χωρίζουν 6.3 δευτ. από τον δεύτερο Γάλλο.

Δείτε το απίστευτο σώσιμο του Fourmaux



Θυμίζουμε πως στην προηγούμενη Ε.Δ. εγκατέλειψε ο Λάμπρος Αθανασούλας λόγω προβλήματος στην παροχή καυσίμου, ενώ ακολουθεί στις 12:58 η Ε.Δ. Κεφαλάρι, η τέταρτη από τις συνολικά έξι της ημέρας.

Δυναμώστε τα ηχεία και απολαύστε μερικά Ακροπολικά περάσματα που κατέγραψε η κάμερα του zougla.gr

Ε.Δ. Μαίναλο: 14.78χλμ.



Άλλη μία ολοκαίνουργια ε.δ., η οποία αναπτύσσεται σε ένα φυσικό τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς πάνω από τη Βυτίνα. Η διαδρομή αναμένεται να ενθουσιάσει τόσο τα πληρώματα όσο και τους θεατές, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση, μεταξύ άλλων, και σε ειδικά διαμορφωμένη Spectators’ Area σε οροπέδιο λίγο πριν από τον τερματισμό της ε.δ., με ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση.

Οι χρόνοι της Ε.Δ.



Η γενική κατάταξη



Οι δηλώσεις των οδηγών

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Στο δάσος έχει δύσκολα σημεία, καθαρίσαμε αρκετά το δρόμο, ωραία ειδική».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Είναι δύσκολη στην αρχή, σαν στεγνή βρετανική ειδική, καθαρίσαμε πολύ το δρόμο, δεν είχαμε πρόσφυση. Στο δάσος είχε λάσπες, αλλά τα καταφέραμε».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Γλιστρούσε πολύ, δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση. Ήταν λασπωμένη σε κάποια σημεία. Αύριο μπορούμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς. Δοκιμάζουμε πράγματα με το αυτοκίνητο».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Μια αργή στροφή ήταν πολύ λασπωμένη και το αυτοκίνητο έκανε τετ-α-κε. Όλα καλά».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Στο δάσος ήταν δύσκολη, γλιστράει όλη η ειδική. Σε τυφλώνει σε πολλά σημεία ο ήλιος και δεν μπορείς να δεις τις λάσπες. Δεν ήταν εύκολο».

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Δύσκολη νέα ειδική, δύσκολο να βρεις ρυθμό. Το τέλος είναι επίσης πονηρό με τις μικτές συνθήκες. Προσπαθούμε για το καλύτερο».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Απαιτητική ειδική, δύσκολη στο δάσος. Έχανα αρκετά το πίσω μέρος, σε σημείο που νόμιζα πως είχαμε πρόβλημα. Όλα καλά».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Είναι περίεργο».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τα ελαστικά, έχουμε μια ειδική ακόμη. Ήταν απαιτητική η ειδική με τις λάσπες. Είναι μεγάλο ράλλυ, πολλά μπορούν να συμβούν».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τα ελαστικά, έχουμε μια ειδική ακόμη. Ήταν απαιτητική η ειδική με τις λάσπες. Είναι μεγάλο ράλλυ, πολλά μπορούν να συμβούν».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Ήταν λάθος στις σημειώσεις, το έσωσα. Μετά έκοψα ταχύτητα. Ήταν διασκεδαστική ειδική πάντως».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Επικεντρωνόμαστε σε εμάς. Καθαρές γραμμές, χωρίς λάθη. Θα μπορούσαμε να πιέσουμε περισσότερο, αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε κάποιο κλατάρισμα. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε το πλάνο μας».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Ήταν καλή ειδική. Προσπαθήσαμε να έχουμε καλό ρυθμό από την αρχή. Αλλά είναι απαιτητική, δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος με τα φρένα, είναι νέα ειδική με νέες σημειώσεις. Όλοι προσέχουμε τα αυτοκίνητα και τα ελαστικά.

Ακολουθεί η Ε.Δ. Κεφαλάρι , με το πρώτο αγωνιστικό να ξεκινά στις 12:58.