Λίγο πριν την χθεσινή έναρξη του EKO Rally Acropolis, ο Γάλλος Adrien Fourmaux (οδηγός της Hyundai) είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως “κυνηγά τη νίκη και μόνο αυτή”. Μέχρι τώρα επαληθεύει πλήρως τα λεγόμενα του, μιας και έχει πετύχει το δύο στα δύο. Μετά τους Βωξίτες, τώρα με χρόνο 17:44.3 ήταν ο ταχύτερος και στην Ε.Δ. Παρνασσός, με τον Neuville να ακολουθεί στα +01.9 δευτ. Τρίτος ταχύτερος ο εντυπωσιακός Armstrong με το Ford Puma Rally1, επιδόσεις που φέρνουν αλλαγές και στον πίνακα της γενικής κατάταξης του αγώνα.

Στην προηγούμενη διαδρομή κλατάρισμα είχε ο Solberg, σε αυτή ο “τυχερός” ήταν ο Daniel Sordo, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετό χρόνο για την αλλαγή (πάνω από 1 λεπτό).

Ατυχία και για τον Παναγιώτη Ρουστέμη (Skoda Fabia Rally2) που σταμάτησε στην Ε.Δ. με σπασμένο ψαλίδι.



Ε.Δ. Παρνασσός: Μήκος 22.28χλμ.

Το μεγαλύτερο τμήμα της ε.δ., με την ονομασία Δροσοχώρι, χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά το 2012. Ξεκινά με ένα πολύ γρήγορο, φαρδύ και ανηφορικό κομμάτι, το οποίο προσφέρει εξαιρετικό σημείο θέασης στο 5ο χλμ. της ε.δ., με πρόσβαση από το χωριό Δροσοχώρι. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα για αυτοκίνητα και πληρώματα, με 19 διαδοχικές φουρκέτες μέσα σε νταμάρια, πριν η διαδρομή κατηφορίσει ελαφρώς και ολοκληρωθεί πάνω από τον Επτάλοφο

Οι χρόνοι της Ε.Δ. (αριστερά) και η γενική κατάταξη (δεξιά)

Οι δηλώσεις των οδηγών

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Δεν είχα αίσθηση, δεν είχα πρόσφυση. Δύσκολη ειδική».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Έχει πολλές πέτρες. Δύσκολη ειδική. Είναι νέα ειδική, τσεκάραμε τις σημειώσεις σε κάποια σημεία, δεν ήταν άσχημα».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Eίμαι προσεκτικός, δεν πιέζουμε. Δεν κατάλαβα πως έγινε το κλατάρισμα στην προηγούμενη ειδική».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Προσπαθώ να φερθώ έξυπνα σε πολλά σημεία, να ακολουθώ καθαρές γραμμές για να μην καταστρέψω τα ελαστικά».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Προφύλαξα το αυτοκίνητο, έχει πολλές πέτρες, η διαφορά με τον Adrien είναι, όμως, μεγάλη. Έχει άλλη προσέγγιση».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Προσπαθούσα να προφυλάξω τα ελαστικά,παρόλα αυτά νιώθεις ότι δεν έχεις πρόσφυση. Στην αρχή πίεσα, θα δούμε τι θα γίνει».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Καλό συναίσθημα. Παλεύω με το πίσω μέρος σε κάποια σημεία, προσπαθώ να αποφύγω όσες περισσότερες πέτρες μπορώ. Είναι καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα, πάντως. Δεν είχαμε προβλήματα».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Δεν είχα πρόσφυση, φαντάζομαι ότι έτσι ήταν για όλους. Τα ελαστικά καταπονούνται πολύ σε αυτές τις ειδικές».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Είχαμε κλατάρισμα. Προσπαθούσα να κρατήσω καθαρές γραμμές, αλλά μια πέτρα έσκισε το πλαϊνό του ελαστικού». Σταμάτησαν στην ειδική για αλλαγή ελαστικού, μετά από κλατάρισμα.

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Προσπαθούσα να είμαι προσεκτικός, να αποφύγω κάποιο κλατάρισμα. Είναι πραγματικά δύσκολη ειδική».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Δεν μπορούσα να βρω ρυθμό. Οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Ωραία ειδική, την ευχαριστηθήκαμε».

Ακολουθεί η Ε.Δ. Στείρι 1 στις 11:14