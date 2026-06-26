Το Στείρι, η 4η Ε.Δ. από τις συνολικά έξι της σημερινής ημέρας, συνέχισε να… μοιράζει κλαταρίσματα. Αυτή την φορά, ο άτυχος ήταν και ο πρωτοπόρος της ημέρας Fourmaux, ο οποίος είδε το μπροστά ελαστικό του να σκίζεται σε μία τεράστια πέτρα, με αποτέλεσμα να χάσει χρόνο και να χρειαστεί συνολικά 15:24.2 λεπτά για την ολοκλήρωση της Ε.Δ.

Ο ταχύτερος όλων ήταν (για πρώτη φορά σήμερα) ο Ogier με χρόνο 14:52.9. με τον Neuville να ακολουθεί στο +01.9 και τον Armstrong να κάνει ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον οδηγό της Hyundai.



Είναι ξεκάθαρο πλέον πως το Ράλλυ των Θεών, αρχίζει να δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, με μεγάλες πέτρες, αρκετά κλαταρίσματα (Solberg στους Βωξίτες, Sordo στον Παρνασσό και τώρα Fourmaux στο Στείρι) και υψηλές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστική η δήλωση του Ogier, μετά το τέλος της Ε.Δ. Στείρι, ο οποίος είπε: «Είναι καθαρά θέμα τύχης. Τα ελαστικά δεν είναι κατάλληλα για αυτές τις συνθήκες».

Ε.Δ. Στείρι : Μήκος 24.18χλμ.

Η διαδρομή ξεκινά λίγο έξω από το Δίστομο. Τα πρώτα 8,93 χλμ. είναι από τα πιο θεαματικά του

αγώνα. Πρόκειται κυρίως για ένα γρήγορο ανηφορικό τμήμα, με πολύ φαρδύ οδόστρωμα και φουρκέτες

τρίτης ταχύτητας, στοιχεία που συνθέτουν ιδανικές συνθήκες για θέαμα. Στη συνέχεια, η διαδρομή περνά μέσα από ένα δασικό τμήμα μήκους περίπου 9 χλμ., πριν καταλήξει σε ένα στενότερο κατηφορικό κομμάτι με διαδοχικές φουρκέτες, μέσα σε νταμάρια, έως τον τερματισμό στο οροπέδιο του Ελικώνα.

Προσοχή: Η ειδική διαδρομή είναι επαναλαμβανόμενη – ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Οι χρόνοι της Ε.Δ. (αριστερά) και η γενική κατάταξη (δεξιά)

Οι δηλώσεις των οδηγών

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Ήταν σκληρή ειδική, περισσότερο απ’ ό,τι αναμέναμε. Δεν οδήγησα καλά, υπήρχαν τεράστιες πέτρες στη διαδρομή».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Το πίσω ελαστικό δεξί ελαστικό έχει φθαρεί τελείως. Όλα καλά».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Γλιστρούσε πολύ, προσπάθησα να προστατέψω τα ελαστικά, πάντα υπάρχει η πιθανότητα κλαταρίσματος».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Έγινε κάτι περίεργο με το αυτοκίνητο, έπρεπε να το ελέγξω, χάσαμε χρόνο».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Είναι καθαρά θέμα τύχης. Τα ελαστικά δεν είναι κατάλληλα για αυτές τις συνθήκες».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Δεν φταίει η φθορά των ελαστικών, ήταν το κλατάρισμα. Δεν χτύπησα κάπου, ήμουν προσεκτικός, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε με όλες αυτές τις πέτρες».

Κλατάρισμα εμπρός δεξιού ελαστικού.

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Η φθορά στα ελαστικά είναι μεγάλη. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με έξι καινούρια ελαστικά. Δεν περίμενα να είναι τόσο σκληρές οι ειδικές. Στην τελευταία πάλεψα πολύ».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Κάνουμε καλό αγώνα μέχρι στιγμής. Προσπαθώ να εστιάσω στις καθαρές γραμμές. Έχουμε το πλεονέκτημα της θέσης εκκίνησης και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Δεν έχω καλή αίσθηση με το αυτοκίνητο, δεν έχουμε πρόσφυση, γλιστράει συνεχώς, είναι δύσκολα».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Είναι σκληρές ειδικές, προσπαθούσα να αποφύγω τα κλαταρίσματα».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Ήταν πολύ δύσκολη η διαχείριση των ελαστικών και πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σέρβις!».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Σκληρή ειδική. Το πρώτο κομμάτι ήταν καλό, μετά έχασα τον ρυθμό. Αλλά είμαστε ακόμη εδώ».

Επόμενη Ε.Δ. Ελικώνας στις 13:35