Το δεύτερο πέρασμα από το Στείρι, βρήκε τον Βέλγο Neuville ταχύτερο όλων με χρόνο 14:38.1. Πολύ κοντά του, στα +00.8 δευτ. ο Γάλλος Ogier, με την μεταξύ τους διαφορά στην γενική κατάταξη να είναι στα 10 δευτ. (προηγείται ο Βέλγος). Τρίτος ταχύτερος ο Katsuta με χρόνο 14:47.1 και προσφέροντας ένα από τα τεράστια άλματα που τον χαρακτηρίζουν (Taka Airlines).

Όπως δήλωσαν οι οδηγοί, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι πολλές κοφτερές πέτρες, με το Ράλλυ των Θεών να “τιμωρεί” και φέτος με πολλά κλαταρίσματα.

Μεγάλος άτυχος ήταν ο νικητής της προηγούμενης Ε.Δ. Armstrong (πρώτη στην καριέρα του), ο οποίος και έπαθε κλατάρισμα (αναγκάζοντας τον για αλλαγή) αλλά και έχασε αρκετή από την ισχύ του κινητήρα. Κάτι που του στοίχισε 8 θέσεις στη γενική κατάταξη, ρίχνοντας τον στην 11η. Μάλιστα τελικά ο Armstrong δεν θα εκκινήσει στην τελευταία Ε.Δ. της Θήβας, καθώς εγκαταλείπει για σήμερα.

Ε.Δ. Στείρι 2 : Μήκος 24.18χλμ.



Η διαδρομή ξεκινά λίγο έξω από το Δίστομο. Τα πρώτα 8,93 χλμ. είναι από τα πιο θεαματικά του

αγώνα. Πρόκειται κυρίως για ένα γρήγορο ανηφορικό τμήμα, με πολύ φαρδύ οδόστρωμα και φουρκέτες τρίτης ταχύτητας, στοιχεία που συνθέτουν ιδανικές συνθήκες για θέαμα. Στη συνέχεια, η διαδρομή περνά μέσα από ένα δασικό τμήμα μήκους περίπου 9 χλμ., πριν καταλήξει σε ένα στενότερο κατηφορικό κομμάτι με διαδοχικές φουρκέτες, μέσα σε νταμάρια, έως τον τερματισμό στο οροπέδιο του Ελικώνα.

Οι χρόνοι της Ε.Δ. (αριστερά) και η γενική κατάταξη (δεξιά)

Οι δηλώσεις των οδηγών

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Προσπάθησα να κάνω ένα σταθερό και καθαρό πέρασμα».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Είναι καλύτερα από το πρωινό πέρασμα. Προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά, γιατί στην επόμενη ειδική είναι σημαντικό να έχουμε τα ελαστικά σε καλή κατάσταση».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Δεν έχω ελαστικά. Ακολουθώ το ένστικτό μου, την στρατηγική μου».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Ακολούθησα καθαρές γραμμές, ένιωθα πολύ αργός στην ειδική. Δεν έχουμε ελαστικά, ελπίζω να τα καταφέρουμε να φτάσουμε στο σέρβις».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Είναι σκληρή ειδική, προσπάθησα να προφυλάξω τα ελαστικά».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Προσπάθησα να κάνω καλή διαχείριση των ελαστικών, όσο μπορούσα».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Ήταν εντάξει, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προστατεύσεις τα ελαστικά. Σε κάποια σημεία πήγαινα γύρω από τις πέτρες. Θα ήταν δύσκολο με κάποιο κλατάρισμα. Στο τελευταίο κομμάτι πίεσα περισσότερο».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Είχαμε κλατάρισμα εμπρός δεξιά και χάσαμε ταυτόχρονα τη δύναμη του κινητήρα».

Σταμάτησαν για αλλαγή ελαστικού.

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Προστάτευσα τα ελαστικά, έχουμε μία ακόμα ειδική. Είναι δύσκολο να υπολογίσεις την ιδανική ταχύτητα που πρέπει να κινηθείς».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Είναι δύσκολο να διαχειριστείς τα ελαστικά. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην τελευταία ειδική, αλλά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολα».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο εδώ».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

Εγκατέλειψαν μετά την Ε.Δ.5 με πρόβλημα στην υποβοήθηση τιμονιού. Θα επανεκκινήσουν αύριο, υπό καθεστώς Superally.

Επόμενη και τελευταία Ε.Δ. για σήμερα, η Θήβα. Το πρώτο αγωνιστικό θα ξεκινήσει στις 16:56