Στην 7η και τελευταία για σήμερα Ε.Δ. ο Solberg (ο οποίος είχε και κλατάρισμα στην πρώτη Ε.Δ.) είχε έξοδο σε αριστερή στροφή, το αγωνιστικό του κόλλησε και έτσι δεν κατάφερε να τερματίσει.Ταχύτερος στη Θήβα αναδείχθηκε ο Fourmaux (είχε κλατάρισμα στην τρίτη Ε.Δ. και είχε χάσει αρκετό χρόνο) κάνοντας χρόνο 12:24.6 με δεύτερο τον Ogier, στα πέντε δευτερόλεπτα απόσταση.

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αρκετοί οδηγοί δήλωσαν πως προσπαθούσαν να αποφύγουν τις μεγάλες κοφτερές πέτρες, και όσοι δεν τα κατάφεραν, χρειάστηκε να αλλάξουν ελαστικά εν μέσω αγώνα, με κόστος πάνω από ένα λεπτό. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχαν αρκετές ανακατατάξεις στην βαθμολογία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το EKO Rally Acropolis δεν φημίζεται τυχαία για το επίπεδο δυσκολίας του. Έτσι και φέτος έδειξε από την 1η ημέρα το σκληρό του πρόσωπο. Εγκατάλειψη για τον Σερδερίδη λόγω προβλήματος στην υποβοήθηση τιμονιού, για τον Armstrong λόγω βλάβης στον κινητήρα, τον Solberg μετά από έξοδο αλλά και τον Λάμπρο Αθανασούλα λόγω κινητήρα.

Ε.Δ. Θήβα : Μήκος 17.81χλμ.



Η φετινή ε.δ. Θήβα συνδυάζει χαράξεις προηγούμενων ετών, διατηρώντας παράλληλα τα κλασικά σημεία της διαδρομής, όπως το κατηφορικό άλμα και τις επί τόπου αλλαγές πορείας στις δύο βαρέλες.

Οι χρόνοι της Ε.Δ. Θήβα

Η γενική κατάταξη μετά το τέλος της 1ης ημέρας

Οι δηλώσεις των οδηγών

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Προσπάθησα να πιέσω, αλλά γλιστρούσα. Οι επόμενοι θα είναι ταχύτεροι. Γενικά σήμερα ήταν χειρότερα απ’ ό,τι περίμενα, θα δούμε αύριο τι θα γίνει».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό με τα ελαστικά. Η FIA πρέπει να βρει μια λύση, δεν μπορούμε να οδηγούμε με αυτά τα ελαστικά σε τέτοιες συνθήκες, είναι θέμα ασφάλειας».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

Είχαν έξοδο και κόλλησαν στην άκρη του δρόμου.

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Νομίζω πως όταν πιέζεις με αυτά τα ελαστικά είναι εύκολο να συμβεί [ό,τι συνέβη στον Solberg]. Είναι δύσκολο μετά το κλατάρισμα, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Πρέπει, όμως, να πιέσουμε αύριο, να μην το βάλουμε κάτω».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Ήταν καλή μέρα για εμάς, καταφέραμε να μείνουμε μακριά από τα προβλήματα. Θα μείνουμε συγκεντρωμένοι στους εαυτούς μας και θα δούμε που θα δώσουμε μάχη αύριο με τον Thierry».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Ευχαριστήθηκα την ειδική. Είμαι ικανοποιημένος με τη θέση μας».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Είχαμε τον ίδιο ρυθμό όλο το απόγευμα. Ήμουν στο όριο των ελαστικών. Ανησύχησα λίγο, αλλά είμαστε εδώ. Δουλέψαμε λίγο μέσα στη διάρκεια της ημέρας για να βελτιώσουμε το αυτοκίνητο. Το ράλλυ έχει ακόμη δρόμο.

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Είναι δύσκολο. Δεν έχουμε καλές σημειώσεις. Ευχαριστήθηκα αυτή την ειδική, αλλά ο χρόνος μας δεν είναι καλός».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Είναι καλή θέση, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τα προβλήματα και να έχουμε μια καλή θέση εκκίνησης για αύριο. Το πετύχαμε».

#22 Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Η ειδική γλιστρούσε πολύ. Πρέπει να μάθω πού μπορώ να πιέζω και πού όχι. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, αλλά προς το παρόν είμαστε εντάξει».

Τα αγωνιστικά κατευθύνονται προς το Service Park στο Λουτράκι. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής 6 Ε.Δ. Γυμνό 1, Κολλίνες, Μαίναλο 1, Κεφαλάρι, Γυμνό 2, Μαίναλο 2. Το πρώτο αγωνιστικό εκκινεί στις 07:54.

Ακολουθεί αναλυτικό άρθρο για προσβάσεις και πληροφορίες σχετικά με την Ε.Δ. Μαίναλο.