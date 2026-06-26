Μετά την διανυκτέρευση εχθές πάνω στο ferry boat για τα 57 πληρώματα του φετινού EKO Rally Acropolis, η σημερινή ημέρα απαρτίζεται από τις εξής 6 Ε.Δ. Βωξίτες – Παρνασσός – Στείρι – Ελικώνας – Στείρι 2 και Θήβα.

Η Ε.Δ. Βωξίτες μόλις ολοκληρώθηκε, με τον Fourmaux να είναι ταχύτερος όλων με χρόνο 13:42.8, ενώ μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός ήταν ο Neuville. Τρίτος ο Ogier στο +2.1 δευτ. (ο οποίος ήταν και ο ταχύτερος στην χθεσινή Υπερειδική στο Elliniko Experience Park).



Πρώτο “θύμα” του φετινού EKO Rally Acropolis, o Solberg, ο οποίος έπαθε κλατάρισμα εμπρός αριστερά στη μέση της Ε.Δ. με τον ίδιο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Απλώς οδηγούσα και είχα κλατάρισμα, δεν κατάλαβα τίποτα. Έτσι απλά. Είναι απίστευτο». Ο οδηγός με την αλλαγή ελαστικού έχασε 1 λεπτό και πλέον βίσκεται προτελευταίος στη γενική κατάταξη.

Ε.Δ. Βωξίτες: Μήκος 22.97χλμ.

Η κλασική διαδρομή των Βωξιτών ξεκινά περίπου από την πλάστιγγα, στα μεταλλεία Βωξιτών και, έπειτα από 8,50 γρήγορα χλμ., διασχίζει διαγώνια την άσφαλτο της Άμφισσας. Επτά χλμ. πιο πάνω, δεν συνεχίζει αριστερά προς Καρούτες, αλλά ευθεία, για να ολοκληρωθεί πάνω από το Προσήλιο. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια γρήγορη ε.δ., με ορισμένα κακοτράχαλα σημεία, αλλά και πολλά απολύτως στρωμένα κομμάτια.

Οι χρόνοι της Ε.Δ. Βωξίτες (αριστερά) και η γενική κατάταξη (δεξιά)

Πρόγραμμα ημέρας

Οι δηλώσεις των οδηγών

#33 Elfyn EVANS – Scott MARTIN

«Ήταν δύσκολα με το καθάρισμα της ειδικής. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε».

#18 Takamoto KATSUTA – Aaron JOHNSTON

«Καθαρίζαμε πολύ. Το περιμέναμε, αλλά είχε πολύ μπόσικο, πέτρες και βράχια. Θα είναι μια μεγάλη μέρα για εμάς».

#99 Oliver SOLBERG – Elliott EDMONDSON

«Απλώς οδηγούσα και είχα κλατάρισμα, δεν κατάλαβα τίποτα. Έτσι απλά. Είναι απίστευτο».

#5 Sami PAJARI – Marko SALMINEN

«Είναι περίεργες συνθήκες, για να καταλάβεις που πρέπει να πιέσεις και που να προφυλάξεις το αυτοκίνητο».

#1 Sébastien OGIER – Vincent LANDAIS

«Πολύ μπόσικο, χάνεις χρόνο. Δεν πιέσαμε πολύ. Θα είναι ένας μεγάλος αγώνας».

#16 Adrien FOURMAUX – Alexandre CORIA

«Θα είναι μεγάλος αγώνας. Είμαι ικανοποιημένος με το αυτοκίνητο, ήμουν πολύ προσεκτικός σε κάποια σημεία, πίεσα σε άλλα, προσπαθώ να βρω το ρυθμό μου».

#11 Thierry NEUVILLE – Martijn WYDAEGHE

«Έψαχνα προσφυση και είχα λίγο θέμα με την ισορροπία του αυτοκινήτου. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν για τα πρώτα αυτοκίνητα στο δρόμο. Σήμερα πρέπει να μείνουμε μακριά από προβλήματα, για μια καλή θέση εκκίνησης αύριο».

#95 Jon ARMSTRONG – Shane BYRNE

«Είναι δύσκολο να γνωρίζεις εκ των προτέρων το σωστό ρυθμό. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερο χρόνο, αλλά έμεινα συγκεντρωμένος και προφύλαξα τα ελαστικά».

#6 Daniel SORDO – Cándido CARRERA

«Ήταν δύσκολη ειδική, δύσκολο να βρεις πρόσφυση και να μη χάσεις τις γραμμές. Όλα μπορούν να συμβούν με τα κλαταρίσματα και ίσως πιέσουμε λίγο περισσότερο».

#55 Joshua MCERLEAN – Eoin TREACY

«Ίσως μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Άλλα είναι μεγάλο ράλλυ, δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε ρίσκο. Η επόμενη ειδική είναι μεγάλη».

Mārtiņš SESKS – Renārs FRANCIS

«Στο τέλος της ειδικής, έχασε αέρα το εμπρός αριστερό ελαστικό. Είναι δύσκολο να καταλάβεις που ακριβώς συνέβη».

#9 Jourdan SERDERIDIS – Frédéric MICLOTTE

«Γνωρίζαμε την ειδική, είχε ακόμη καθάρισμα, αλλά είναι μια ωραία ειδική».

Ακολουθεί η Ε.Δ. Παρνασσός με το πρώτο αγωνιστικό να ξεκινά στις 09:51.