Το πρώτο “Ακροπολικό” πέρασμα ολοκληρώθηκε και οι οδηγοί πήραν την πρώτη επίσημη γεύση από το Ράλλυ των Θεών. Χωρίς φυσικά οι χρόνοι του Shakedown να έχουν βαθμολογική αξία, οι οδηγοί δεν ρίσκαραν, καθώς έχουν το μυαλό τους στην Υπερειδική στο Ελληνικό.

Αντιπροσωπευτική της συνολικής φυσιογνωμίας του αγώνα, η χάραξη του Shakedown περιελάμβανε σχεδόν κάθε είδους επιφάνεια και χαρακτηριστικό που θα συναντήσουν τα πληρώματα στις ειδικές διαδρομές: από γρήγορες καμπές και στενό οδόστρωμα έως διαδοχικά, εντυπωσιακά άλματα περίπου στο μέσον της διαδρομής, αλλά και ένα σύντομο πέρασμα μέσα από οικισμό λίγο πριν από τον τερματισμό.

Ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο shakedown ενώ ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1 ήταν μόλις 0,1 δλ. πιο αργός. Ο Adrien Formaux και ο Oliver Solberg σημείωσαν τον 3ο και 4ο χρόνο αντίστοιχα.





Πλέον τα πληρώματα κατευθύνονται προς την Αθήνα, για την Υπερειδική Διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park.

Πώς θα δείτε την Υπερειδική Διαδρομή

Όσοι επιλέξετε να παρακολουθήσετε σήμερα από κοντά την EKO Super Special Stage (θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη), να σας ενημερώσουμε πως η είσοδος είναι ελεύθερη και οι πύλες ανοίγουν στις 16:00.

Για την μετάβαση σας εκεί μπορείτε να επιλέξετε το σταθμό Μετρό “Αργυρούπολη” (Γραμμή 2) και ακριβώς απέναντι υπάρχει ειδικά διαμμορφωμένος δρόμος για πεζή πορεία μέχρι τον χώρος της Υπερειδικής.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η χρήση τραμ, το οποίο μάλιστα θα έχει ενισχυμένα δρομολόγια που θα λειτουργούν χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή, αποκλειστική στάση κοντά στην EKO Super Special Stage (η δεύτερη επιλογή έχει και λιγότερο περπάτημα).

Αυτό που πρέπει να θυμάστε για να μην ταλαιπωρηθείτε είναι πως:

Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης με ιδιωτικό όχημα στην Υπερειδική – Μόνο πεζή

Η είσοδος είναι δωρεάν με τις πύλες να ανοίγουν στις 16:00

Σας συμβουλεύουμε να έχετε μαζί σας καπέλο και νερό, μιας και προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα

Η εκκίνηση του πρώτου ζευγαριού αυτοκινήτων (θα τρέχουν παράλληλα όπως στο ΟΑΚΑ πριν μερικά χρόνια) θα είναι στις 19:05

Μεταξύ 18:25 και 18:45 οι πρωταγωνιστές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA θα περάσουν πεζή μπροστά από τον χώρο θεατών. Παράλληλα και εντός του The Ellinikon Sports Park, πλησίον της EKO Super Special Stage, θα λειτουργεί το Rally Village του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με τα περίπτερα των χορηγών και επίσημα αναμνηστικά του αγώνα.

Πατήστε εδώ, για τη λίστα με όλες τις συμμετοχές του αγώνα

Τροποιποιήσεις και κλειστοί δρόμοι – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο της ασφαλούς διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO RALLY ACROPOLIS 2026», θα πραγματοποιηθούν ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή πέριξ του “The Ellinikon” στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων την Πέμπτη 25-6-2026 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 22:00΄, στις κατωτέρω οδούς:

• Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».

• Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Για την διευκόλυνση των θεατών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρακαλούμε τους θεατές:

• Να επιλέξουν για την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την περιοχή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία).

• Να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, της Λεωφόρου Αλίμου και της Λεωφόρου Ποσειδώνος, για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

• Να σταθμεύουν τα οχήματά τους αποκλειστικά σε σημεία όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση.