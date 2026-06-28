Στην πρώτη Ε.Δ. της σημερινής ημέρας Άγιοι Θεόδωροι (δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα), το αμερικανικό πλήρωμα της Lancia Ypsilon HF κατηγορίας Rally2, είχε μία τρομακτική έξοδο. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, ο οδηγός Conner Martell έχασε τον έλεγχο σε στροφή κινούμενος στο όριο, βγαίνοντας από το δρόμο και ντελαπάροντας αρκετές φορές.



Παρά την σφοδρότητα, ο κλωβός ασφαλείας λειτούργησε και το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς οι θεατές ήταν στις σωστές θέσεις και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται το δεύτερο πέρασμα από την Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι, την προτελευταία του φετινού ΕΚΟ Rally Acropolis.