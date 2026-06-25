Η φετινή EKO Super Special Stage μόλις ολοκληρώθηκε στο The Ellinikon Sports Park. Σε ένα περιβάλλον που συμβολίζει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την Αττική, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα προσέφεραν στους θεατές ένα μοναδικό θέαμα, συνδυάζοντας την ένταση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ με ένα σύγχρονο αστικό σκηνικό.

Μάλιστα οι πρωταγωνιστές της ημέρας περπάτησαν την Υπερειδική διαδρομή, λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση, χαιρετώντας το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς, παρά την έντονη ζέστη.

Η ασφάλτινη διαδρομή μήκους 1.86χλμ. είχε παράλληλη χάραξη, δηλαδή έτρεχαν ταυτόχρονα δύο αγωνιστικά, με την αυλαία να ανοίγει το ελληνικό ζευγάρι των Επαμεινώνδα Καρανικόλα και Παναγιώτη Ρουστέμη στις 19:05.

Από την κατηγορία Rally1, πρώτος έτρεξε ο Dani Sordo κάνοντας χρόνο 1:40.7. Ακολούθησε η “ελληνική μονομαχία” μεταξύ των Ιορδάνη Σερδερίδη (Rally1) και Λάμπρου Αθανασούλα (Rally2) με τη διαφορά τους να μετριέται στα μόλις στα 4 δέκατα του δευτερολέπτου.

Το πέρασμα του ταχύτερου όλων, Ogier



Η Υπερειδική ολοκληρώθηκε μετά το πέρασμα και του τελευταίου, 57ου πληρώματος. Και από αρύιο το πρωί, τέλος η άσφαλτος, ώρα για 16 χωμάτινες Ε.Δ. διαδρομές, κάτω από τον καυτό ελληνικό ήλιο.

Δείτε μερικά εντυπωσιακά περάσματα από την Υπερειδική

Τελική κατάταξη Rally1, μετά την Υπερειδική EKO Super Special Stage

Με 57 συμμετοχές (12 Ελληνικές) και μεταφορά με ferry boat στην Ιτέα

Τα πληρώματα απόψε το βράδυ θα μεταφερθούν με ferry boat (στο οποίο θα διανυκτερεύσουν) από την Κόρινθο στην Ιτέα, ώστε να μειωθούν οι «απλές» διαδρομές και επαναφέροντας παράλληλα (μετά από 30 χρόνια) το υγρό στοιχείο στο Ράλλυ των Θεών. Ένα Ράλλυ που φέτος περιλαμβάνει (με την Υπερειδική) 17 απαιτητικές ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 345,76 χιλιομέτρων.

Η αυριανή ημέρα ξεκινά στις 8:48 το πρωί με την Ε.Δ. Βωξίτες και ακολουθούν με σειρά οι Ε.Δ: Παρνασσός, Στείρι, Ελικώνας και Θήβα, με τα συνολικά χιλιόμετρα της ημέρας να αγγίζουν τα 497, από τα οποία τα 121 αποτελούν οι 4 Ε.Δ. (24.50%).

Δείτε ΕΔΩ, τον πλήρη οδηγό παρακολούθησης για την Αυριανή Ε.Δ. Στείρι. και ΕΔΩ όλη τη λίστα με τα πληρώματα που συμμετέχουν στον αγώνα.