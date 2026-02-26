Του Περικλή Χαλάτση

Επιτέλους ξεκίνησαν οι επίσημες αποκαλύψεις. Τώρα πια όλα εγκρίθηκαν και επισημοποιήθηκαν. Μπορεί να ξέραμε τις αλλαγές του φετινού αγώνα αλλά από τη στιγμή που ο διοργανωτής του WRC δεν τις είχε εγκρίνει, τίποτα δεν μπορούσε να ανακοινωθεί ως επίσημο.

Τώρα που οι διοργανωτές “άναψαν” το πράσινο φως στους επικεφαλής του δικού μας αγώνα και όλες οι αλλαγές επισημοποιήθηκαν μπορούμε και εμείς να σας ενημερώσουμε για τις θεαματικές τροποποιήσεις που πραγματικά μας άρεσαν πολύ. Και μπράβο σε αυτούς που επέμεναν να γίνουν αυτές οι αλλαγές για να αλλάξει λίγο ο χαρακτήρας του αγώνα.

Φέτος το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δεν θα έχει έδρα τη Λαμία αλλά το Λουτράκι. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή είναι οι καινούργιες ειδικές διαδρομές που φέτος θα γίνουν στην περιοχή της Αρκαδίας. Η τρίτη είναι η πιο εντυπωσιακή. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ραλλυ Ακρόπολις που το παρκ φερμέ θα είναι για μία ημέρα εν πλω.

Από τη στιγμή που έχουμε καινούργιες ειδικές διαδρομές, τα πληρώματα θα μας έρθουν πιο νωρίς από ότι συνήθιζαν και αυτό γιατί θα πρέπει να γράψουν από την αρχή όλες τις ειδικές διαδρομές που θα γίνουν στην Πελοπόννησο.

Είναι σημαντικό ότι ο εθνικός μας αγώνας αρέσει. Γι αυτό οι επικεφαλής του WRC συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο καλεντάρι. Και για 6η συνεχόμενη χρονιά η ΕΚΟ θα είναι Χορηγός Ονόματος. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου.

Αντί για τη Λαμία που ήταν όλες τις περασμένες χρονιές το κέντρο του αγώνα, φέτος η μεγάλη γιορτή θα στηθεί στο Λουτράκι. Και το ράλλυ των Θεών θα αναπτυχθεί σε τρείς Περιφέρειες. Την Αττική, την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα. Ο αγώνας αλλάζει μορφή και με τις έντονες γεωμορφολογικές αντιθέσεις ανεβαίνει και ο βαθμός τεχνικής δυσκολίας. Θα δούμε και πάλι έναν σκληρό αγώνα. Χωρίς συμβιβασμούς στη φυσιογνωμία των ειδικών διαδρομών.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει με την υπερειδική την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Αμέσως μετά οι αγωνιζόμενοι θα κατευθυνθούν στο Λουτράκι όπου εκεί θα γίνει το service park. Το κονβόι των αγωνιζομένων θα μεταφερθεί στην Κόρινθο και τα αγωνιστικά θα επιβιβαστούν σε πλοίο της Superfast Ferries (*)

Τα πληρώματα θα κοιμηθούν μέσα στο πλοίο και το πρωί της Παρασκευής θα βρεθούν στην Ιτέα για να ξεκινήσουν την πρώτη δύσκολη αγωνιστική ημέρα.

Ενώ είναι γνωστά τα χιλιόμετρα και οι ειδικές που θα γίνουν την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί που θα γίνει στην Αθήνα η Υπερειδική.

Μπορούμε μόνο να σας πούμε ότι θα γίνει σε ένα πολύ γνωστό σημείο, θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση για τους θεατές και θα προσφέρει άφθονο θέαμα. Αν και έχει κλείσει το σημείο της Υπερειδικής, δεν μπορούμε να το γράψουμε αφού αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.

Αν εξαιρέσουμε τα χιλιόμετρα της υπερειδικής, τα υπόλοιπα χιλιόμετρα που θα γίνουν από την Παρασκευή έως και την Κυριακή θα διεξαχθούν σε 16 Ειδικές Διαδρομές με 329.13 συνολικά χιλιόμετρα. Σε αυτά θα προστεθούν και τα χιλιόμετρα της πρώτης ημέρας ( Σύνολο 17 Ε.Δ).

Αναλυτικά

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, που είναι και η πιο δύσκολη ημέρα θα γίνουν 6 Ε.Δ μήκους 137.73 χλμ.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα γίνουν και πάλι 6 Ε.Δ αλλά θα είναι μικρότερες. Τα συνολικά χιλιόμετρα του Σαββάτου είναι 107.40

Την Κυριακή 28 Ιουνίου θα γίνουν 4 Ε.Δ μήκους 84 χλμ.

Αυτοί που σχεδίασαν τον αγώνα αναφέρουν:

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσθήκη νέων ειδικών διαδρομών. Η ε.δ. «Παρνασσός» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς συνδυάζει ιστορική αναφορά και νέα σχεδίαση: τα πρώτα 19,28 χιλιόμετρα ταυτίζονται με τμήμα της ειδικής Δροσοχώρι που χρησιμοποιήθηκε το 2009, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι έως τον τερματισμό είναι εντελώς νέο, επεκτείνοντας τη διαδρομή σε άγνωστο έως σήμερα αγωνιστικό πεδίο, με διαδοχικές εναλλαγές ρυθμού και χαρακτήρα.

Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκαίνουργιες ειδικές διαδρομές, στο Μαίναλο και στις Κολλίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Η ε.δ. «Μαίναλο», η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει τη Βυτίνα και την Αλωνίσταινα με το χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς, όπως η Αρπακωτή, η Κάπελη και η Ρούχη.

Η «Κολλίνες» εκκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Σκυρίτιδας, έναν ιδιαίτερο σχηματισμό με καστανιές, μαύρη πεύκη και έλατα που δημιουργεί ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μια στενή, τεχνική διαδρομή. Στην Αργολίδα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιστροφή της ε.δ. «Κεφαλάρι», η οποία εντάχθηκε τελευταία φορά στη διαδρομή του αγώνα το 2013.

Η επανεμφάνισή της ενισχύει τη γεωγραφική ανάπτυξη του Ακρόπολις στην ανατολική Πελοπόννησο, προσθέτοντας μια ειδική με γνώριμο αλλά πάντα απαιτητικό χαρακτήρα. Παράλληλα, η ε.δ. «Γυμνό», γνώριμη ως ονομασία από παλαιότερες εκδόσεις του αγώνα, επιστρέφει με νέα χάραξη, σχεδιασμένη εξαρχής ώστε να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του σημερινού WRC.

« Η επιλογή της μετακίνησης των πληρωμάτων το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά την υπερειδική διαδρομή αξιοποιεί την ακτογραμμή της χώρας και τη θαλάσσια οδό, ενσωματώνοντας την ιδιαίτερη μορφολογία της Ελλάδας στη λογική του αγώνα.

Παράλληλα, επιτρέπει την άμεση και λειτουργική σύνδεση των αγωνιστικών ενοτήτων σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα χάραξης μιας πιο «καθαρής» αγωνιστικά διαδρομής, χωρίς χρονικούς και χωροταξικούς περιορισμούς που θα επέβαλλε μια αποκλειστικά οδική μετάβαση. Αντίστοιχες θαλάσσιες μετακινήσεις είχαν ενσωματωθεί και σε παλαιότερα Ακρόπολις, όταν ο αγώνας εκτεινόταν σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, αποτελώντας μέρος της ιδιαίτερης ταυτότητάς του ως αγώνα αντοχής και περιπέτειας. Η φετινή εφαρμογή επαναφέρει αυτή τη λογική με σύγχρονους όρους οργάνωσης και ασφάλειας».

Για το φετινό αγώνα ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε:

«Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί μια διοργάνωση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, που αναδεικνύει την Ελλάδα ως τόπο μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η φετινή σχεδίαση, με νέες ειδικές διαδρομές και με την καινοτόμο θαλάσσια μετακίνηση των πληρωμάτων, αξιοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά της χώρας μας και ενισχύει τη σύνδεση διαφορετικών Περιφερειών μέσα από ένα γεγονός παγκόσμιας προβολής. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την τεχνολογία, τον τουρισμό και την ελληνική φυσιογνωμία».

(*) Ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Για το προσωρινό ωράριο του αγώνα πατήστε εδώ