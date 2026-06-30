Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastien Ogier είναι ο μεγάλος νικητής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Κινήθηκε έξυπνα και είχε τα λιγότερα προβλήματα. Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής ξέρει και πότε πρέπει να επιτεθεί αλλά και πότε να κινηθεί αμυντικά ώστε να προστατέψει τα ελαστικά του. Ο πρωτοπόρος Thierry Neuville ήταν άτυχος στην προτελευταία ειδική. Ένα λάστιχο του στέρησε τη διεκδίκηση του τίτλου έως την super stage.Ήταν μάταιο να επιτεθεί αφού η διαφορά του Γάλλου δεν μπορούσε να καλυφθεί. Ο Βέλγος τα έδωσε όλα ελπίζοντας έστω σε μια ατυχία του Ozier.

Όμως οι «θεοί του Ολύμπου» προστάτεψαν το γαλλικό πλήρωμα και έτσι οι Sébastien Ogier- Vincent Landais (TOYOTA GR Yaris Rally1) ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Στα δεξιά τους οι Γάλλοι είχαν τους Βέλγους Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (HYUNDAI i20 N Rally1) και στα αριστερά τους τους ομόσταυλούς τους Takamoto Katsuta- Aaron Johnston (TOYOTA GR Yaris Rally1).

Η σειρά του τερματισμού μετά από τα τρία πρώτα πληρώματα άλλαξε. Και αυτό γιατί μετά από τη συνεδρίαση των Αγωνοδικών και την έκδοση σχετικών αποφάσεων, αναθεωρήθηκε η προσωρινή κατάταξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε ποινή ενός λεπτού στους Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) για παράβαση των κανονισμών ασφαλείας στην Ειδική Διαδρομή 12, καθώς ο συνοδηγός δεν ήταν σωστά προσδεδεμένος ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση.

Αντίστοιχη ποινή ενός λεπτού επιβλήθηκε στους Joshua McErlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) για παράβαση των κανονισμών ασφαλείας στην Ειδική Διαδρομή 16, για τον ίδιο λόγο.

Κατ’ επέκταση, το πλήρωμα της M-Sport Ford από την 4η πέφτει στην 6η θέση, ενώ αυτό της Hyundai Shell Mobis, από την 6η, στην 7η θέση.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα έχουν εξής:

Οι Takamoto Katsuta και Aaron Johnston εξασφάλισαν διπλή θέση στο βάθρο για την ομάδα τερματίζοντας στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης μετά από μια αξιόλογη και σταθερή εμφάνιση. Τερματίζοντας δεύτερος στον αγώνα την Παρασκευή, ο Taka απέφυγε σημαντικά προβλήματα, ενώ παράλληλα επέδειξε καλό ρυθμό, καθώς ανέβηκε από την ένατη θέση στον πίνακα βαθμολογίας.

Οι Sami Pajari και Marko Salminen τερμάτισαν πέμπτοι συνολικά, ανακάμπτοντας δυναμικά από την 15η θέση που βρέθηκαν αφού σταμάτησαν για αλλαγή ελαστικού το απόγευμα της Παρασκευής. Επίσης, κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στην Power Stage και την Super Sunday.

Οι Elfyn Evans και Scott Martin αντιμετώπισαν τις πιο δύσκολες συνθήκες ανοίγοντας τον δρόμο την Παρασκευή ως πρωτοπόροι του πρωταθλήματος. Πλησίασαν την 4η θέση στη γενική αλλά ένα κλατάρισμα στον μπροστινό δεξιό τροχό τους έριξε αρκετά πίσω.

Οι ελπίδες του Evans να ανακτήσει βαθμούς την Κυριακή παρεμποδίστηκαν από ένα νέο κλατάρισμα ελαστικού στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του πρωινού. Όμως με τους βαθμούς που συγκέντρωσε με την έβδομη θέση στη γενική κατάταξη και την πέμπτη στην Power Stage παραμένει πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, 7 βαθμούς μπροστά από τον Katsuta και 33 βαθμούς μπροστά από τον Ogier.

Η TGR-WRT συνεχίζει να ηγείται της βαθμολογίας των κατασκευαστών, αυξάνοντας το προβάδισμά της στους 140 βαθμούς.

Γιατηνεπίσημη τελική κατάταξη του αγώνα και τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα πατήστε εδώ.