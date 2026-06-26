Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Κάποιοι παραδοσιακοί θα ακολουθήσουν αυτό που τόσα χρόνια κάνουν. Θα ξεκινήσουν από το βράδυ και θα στήσουν σκηνές στα σημεία που έχουν επιλέξει. Εννοείται ότι έχουν κάνει το σχετικό repérage και γνωρίζουν ακριβώς που θα στηθούν. Κάποιοι άλλοι θα προτιμήσουν να μπουν στην ειδική τουλάχιστον τρεις ώρες πριν κλείσει. Υπάρχει όμως και μια τρίτη επιλογή.

Ας δούμε αρχικά που είναι η Ε.Δ Μαίναλο. Το Σάββατο, 17 Ιουνίου θα γίνει δύο φορές η ειδική στο Μαίναλο που έχει συνολικά 14,78 χλμ. Το πρωί η Ε.Δ έχει αριθμό 10 και το απόγευμα έχει αριθμό 13. Το πρωί η διαδρομή κλείνει για τον κόσμο στις 08.05 και το πρώτο αγωνιστικό περνάει στις 11.05. Το απόγευμα η ειδική θα ξεκινήσει στις 19.05.

Η Ε.Δ Μαίναλο είναι καινούργια και γίνεται σε ένα φυσικό τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς πάνω από τη Βυτίνα. Η διαδρομή αναμένεται να ενθουσιάσει τόσο τα πληρώματα όσο και τους θεατές, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση, μεταξύ άλλων, και σε ειδικά διαμορφωμένη Spectators’ Area σε οροπέδιο λίγο πριν από τον τερματισμό της ε.δ., με ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση.

Η τρίτη λύση που είπαμε παραπάνω είναι η επιλογή της κοπάνας. Διαβάστε προσεκτικά τις επιλογές που έχετε να φθάσετε σε κάποιο σημείο της ειδικής ακόμη και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το πρώτο αυτοκίνητο.

Επιλέξτε το σημείο από όπου θα παρακολουθήσετε τον αγώνα τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση της ειδικής διαδρομής. Μετά από αυτό το χρονικό όριο, απαγορεύεται οποιαδήποτε κίνηση στον δρόμο, συμπεριλαμβανομένων της αφετηρίας και του τερματισμού.

Οι προσβάσεις έχουν τρεις χαρακτηρισμούς, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της επιφάνειας των δρόμων. Το γράμμα που υποδηλώνει τον χαρακτηρισμό εμφανίζεται με έντονη γραφή δίπλα στον αριθμό της κάθε πρόσβασης. Οι χαρακτηρισμοί είναι:

S= Soft= Ι.Χ. αυτοκίνητο

Μ= Medium= SUV

H= Hard= 4×4 ή Enduro

Ας δούμε τι μας προτείνει η διοργανώτρια αρχή

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΩΝ

1a, 1b (M)

1) Από Βλαχέρνα

Στον δρόμο Τρίπολης-Ολυμπίας, στρίβετε αριστερά πριν από το φαρμακείο που βρίσκεται αμέσως μετά τη διασταύρωση. Μετά από 500 μ., συνεχίζετε ευθεία και ανηφορικά. Έπειτα από 110 μ., στο σημείο όπου υπάρχει πινακίδα «προς Μονή Παναγίας Ελεούσας» και προσκυνητάρι, στρίβετε αριστερά, όπου η επιφάνεια γίνεται χωμάτινη. Στα 2,10 χλμ., σε διασταύρωση, συνεχίζετε λοξά δεξιά σε χωματόδρομο. Μετά από 3,25 χλμ., σε διχάλα, συνεχίζετε δεξιά. Σε 350 μ., σε διασταύρωση, συνεχίζετε ευθεία. Στα 500 μ. φτάνετε σε διασταύρωση. Από εδώ έχετε δύο επιλογές:

a) Στρίβετε δεξιά και, έπειτα από 2 χλμ., φτάνετε στο 5,77 χλμ. της ε.δ.

b) Συνεχίζετε ευθεία και, σε 1,10 χλμ., φτάνετε στο 8,39 χλμ. της ε.δ.

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SS 10-13 MENALO ACCESS 1_a_b (5.77 km + 8.39 km)

2 (Μ) Από Λεβίδι

Οδηγώντας στον δρόμο Τρίπολης-Ολυμπίας, φτάνετε στην πλατεία του Λεβιδίου, όπου μηδενίζετε τον χιλιομετρητή και συνεχίζετε δεξιά. Αμέσως μετά, στρίβετε αριστερά και ξανά αριστερά, σε ανηφορικό δρόμο. Σε 70 μ., στο σημείο όπου υπάρχει πινακίδα «Αθήνα», συνεχίζετε ευθεία. Στα 600 μ., σε διχάλα, συνεχίζετε αριστερά σε ανηφορικό χωματόδρομο. Στα 3,4 χλμ., σε νέα διχάλα, συνεχίζετε δεξιά. Σε 4,5 χλμ. φτάνετε στο 9,36 χλμ. της ε.δ.

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SS 10-13 MENALO ACCESS 2 (9.36 km)

3 (S) Χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου

Σημείωση: Στο πάρκινγκ του σαλέ του Χιονοδρομικού Κέντρου Μαινάλου (θα λειτουργεί), όπου υπάρχει χώρος στάθμευσης, θα βρίσκονται πούλμαν της διοργάνωσης για τη μεταφορά θεατών προς το σημείο που περιγράφεται στην Πρόσβαση 3. Τα πούλμαν θα εκτελούν δρομολόγια από και προς το Χιονοδρομικό Κέντρο από τις 08:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 23:00.

Για όσους επιλέξουν να κινηθούν με δικό τους μέσο, η πλοήγηση ξεκινά στη διχάλα, 100 μ. πριν από την είσοδο του Χιονοδρομικού Κέντρου. Ωστόσο, συστήνεται η χρήση των πούλμαν της διοργάνωσης, καθώς όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης της ε.δ., ο διαθέσιμος χώρος στάθμευσης θα είναι περιορισμένος και η πρόσβαση προς την ειδική διαδρομή θα αποκλείεται σταδιακά από την Αστυνομία.

Αφού σταθμεύσετε, συνεχίζετε πεζή, για να βρεθείτε στο 11,53 χλμ. της ε.δ. Εκεί, σε ειδικά διαμορφωμένο οροπέδιο στους Ρουχούς, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεγάλο μέρος της διαδρομής, σε ένα ανοιχτό σημείο με εξαιρετική ορατότητα και αδιάκοπο θέαμα.

Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το σημείο όπου θα αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Προσοχή οι δρόμοι σας προτείνουμε είναι διαδρομές που ενδεχομένως αν χρειασθεί θα χρησιμοποιηθούν από το ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

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SS 10-13 MENALO ACCESS 3 (11.53 km)