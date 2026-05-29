Για να δείτε όσες ειδικές διαδρομές περισσότερες μπορείτε αλλά με ασφάλεια και πιο ξεκούραστα θα πρέπει να κάνετε ένα καλό πλάνο. Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου θα γίνει η υπερειδική στο Ελληνικό. Εκεί θα μπορέσετε πιο εύκολα να φτάσετε ή με το μετρό η με το τράμ. Αν επιχειρήσετε να προσεγγίσετε με το Ι.Χ σας θα ταλαιπωρηθείτε και μάλλον δεν θα τα καταφέρετε.

Από την Παρασκευή 26/6 μέχρι και την Κυριακή 28/6 θα πρέπει να χαράξετε το πλάνο με τις ειδικές διαδρομές και να μελετήσετε τους χάρτες που χθες ανέβασε η οργανωτική επιτροπή του αγώνα στο site ( https://www.acropolisrally.gr/2026/el/).

Πλέον όλες οι ειδικές διαδρομές του αγώνα με τις προσβάσεις των θεατών είναι Online. Μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς χάρτες. Εκεί, στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα, acropolisrally.gr , υπάρχουν αναλυτικά όλα όσα θέλετε να μάθετε για την οργανωμένη και ασφαλή πρόσβαση στις ειδικές διαδρομές του αγώνα.

Στην ενότητα «Θεατές» έχουν αναρτηθεί:

Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αναλυτική σήμανση χώρων στάθμευσης και προτεινόμενων προσβάσεων

Αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης για κάθε ειδική διαδρομή

Σύνδεσμοι πλοήγησης μέσω Google Maps

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες μετακίνησης για θεατές

Θα πρέπει όλοι οι θεατές να μελετήσουν εγκαίρως τις διαθέσιμες οδηγίες, να επιλέξουν μόνο εγκεκριμένες προσβάσεις και ασφαλή σημεία για να χαρούν τον αγώνα και να μη θέσουν σε κίνδυνο τον αγώνα. ΟΙ παρατηρητές του αγώνα πολλές φορές όταν βλέπουν ότι ο κόσμος δεν πειθαρχεί και δεν βρίσκεται σε ασφαλή σημεία έτσι ώστε και οι αγωνιζόμενοι να κινηθούν στο ρυθμό που θέλουν, δεν δίνουν το πράσινο φως και η ειδική ακυρώνεται. Είναι κρίμα να μη γίνει κάποια ειδική εξαιτίας κάποιων θεατών που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της διοργάνωσης, των κριτών και των Αρχών.

Όλες οι προσβάσεις έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τη διοργάνωση, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα, καθώς και η ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων ασφαλείας, διάσωσης και υποστήριξης.

Είναι σημαντικό όσοι επιλέξετε να φτάσετε στην ειδική διαδρομή που επιλέξετε χρησιμοποιώντας μια «κοπάνα» να μην αφήνετε τα αυτοκίνητά σας όπου σας εξυπηρετεί. Να ξέρετε ότι από τους ίδιους δρόμους που θα φθάσετε στο μέσον κάποιας ειδικής ενδεχομένως να χρειασθεί να περάσει ένα νοσοκομειακό όχημα. Επομένως πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος. Βρείτε τις προσβάσεις θεατών εδώ.

Τέλος θα πρέπει φεύγοντας από τα βουνά, να μην πετάτε ότι δεν χρειάζεστε στο δάσος. Μαζέψτε ότι έχετε σε σακούλες ώστε να μην μετατραπούν οι ειδικές διαδρομές σε σκουπιδότοπους.