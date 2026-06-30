Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Για τον 62χρονο Καβαλιώτη οδηγό, τον Ιορδάνη Σερδερίδη το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, ήταν η ένατη συμμετοχή του. Με το κίτρινο Ford Puma Rally1 και συνοδηγό πάντα τον έμπειρο Fred Miclotte, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον 8ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ που έγινε στη χώρα μας. Μετά από τέσσερις ημέρες αγώνα και 17 σκληρές ειδικές διαδρομές το πλήρωμα έφτασε στον τερματισμό στο Λουτράκι, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα και την 32η θέση στη γενική κατάταξη.

Εκεί ο Σερδερίδης αμέσως μετά τον τερματισμό του στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους για τη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ήταν απίστευτοι.»

Έπειτα από τη βλάβη στην υδραυλική υποβοήθηση του Ford Puma Rally1, η οποία τον ανάγκασε να εγκαταλείψει προσωρινά την προσπάθειά του στο πρώτο σκέλος του αγώνα, ο Ιορδάνης Σερδερίδης επέστρεψε στον αγώνα το Σάββατο. Ωστόσο, στο δεύτερο σκέλος, δέχθηκε εκ νέου ποινή λόγω καθυστερημένης εξόδου από το σέρβις, καθώς οι μηχανικοί χρειάστηκε να επιδιορθώσουν το turbo του αυτοκινήτου.

«Κάναμε ένα θετικό ξεκίνημα στον αγώνα, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στην υπερειδική του Ελληνικού και πετυχαίνοντας την ταχύτερη επίδοση μεταξύ των Ελλήνων. Δυστυχώς ένα πρόβλημα με την υδραυλική υποβοήθηση του αγωνιστικού στην έκτη ειδική διαδρομή μας ανάγκασε να εγκαταλείψουμε προσωρινά τον αγώνα κι ενώ διατηρούσαμε την «Ελληνική» πρωτιά.», δήλωσε ο Ιορδάνης Σερδερίδης.

Kάνοντας τον απολογισμό της συμμετοχής του και συνέχισε: «Το Σάββατο δυσκολευτήκαμε, καθώς εκκινούσαμε πρώτοι, «καθαρίζοντας» τον δρόμο για τους υπόλοιπους. Παρ’ όλα αυτά το χαρήκαμε και βελτιώσαμε αρκετά το στυλ οδήγησης μας. Στις ίδιες ειδικές διαδρομές όπου είχαμε αγωνιστεί στο παρελθόν, ανεβάσαμε το ρυθμό μας κατά 1 δευτερόλεπτο το χιλιόμετρο. Μας άρεσαν ιδιαίτερα οι νέες ειδικές διαδρομές που επέλεξαν οι οργανωτές να εντάξουν στον φετινό αγώνα, όπως οι Κολίνες, το Κεφαλάρι και το Μαίναλο»

Στο τρίτο και τελευταίο σκέλος του αγώνα ο Ιορδάνης Σερδερίδης κινήθηκε χωρίς προβλήματα, απολαμβάνοντας την οδήγηση μέχρι τον τερματισμό. Ο Καβαλιώτης οδηγός δήλωσε:

«Γνωρίζοντας πως πλέον δεν είχαμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε την πρωτιά μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε το τρίτο και τελευταίο σκέλος χωρίς άγχος και να το απολαύσουμε. Στις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές σημειώσαμε την 25η ταχύτερη επίδοση, κάτι που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, δεδομένου ότι εκκινούσαμε πρώτοι στον δρόμο. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με την απόδοσή μας και ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο Ράλλυ Ακρόπολις και την επόμενη χρονιά..