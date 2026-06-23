Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Οι “Flandy”-Κώστας Στεφανής ξεκίνησαν χθες με το Ford Fiesta Rally3, τις επίσημες δοκιμές- αναγνωρίσεις του 70 Ράλλυ Ακρόπολις. Βέβαια πριν από μερικές βδομάδες έκαναν μερικά αγωνιστικά χιλιόμετρα για να δουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Ακολούθησε μια δεύτερη δοκιμή σε διαδρομή μήκους 3,4 χιλιομέτρων στην περιοχή της Θήβας Βοιωτίας.

Το αγωνιστικό Ford Fiesta Rally3 κατασκεύασε η M-Sport Πολωνίας. Η ίδια ομάδα θα υποστηρίξει τεχνικά στον αγώνα το ελληνικό πλήρωμα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι “Flandy”-Στεφανής συμπλήρωσαν πολύτιμα χιλιόμετρα δοκιμών, ενώ εξοικειώθηκαν με τα νέα ελαστικά Hankook. Έστω με αυτά τα λίγα χιλιόμετρα που έκαναν με το καινούργιο αγωνιστικό, προσπάθησαν να βρουν τη χρυσή τομή τόσο στο γενικότερο στήσιμο του αυτοκινήτου, όσο και στις ρυθμίσεις που διαφέρουν από ειδική σε ειδική.

Φυσικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με τόσα λίγα αγωνιστικά χιλιόμετρα δεν μπορείς να μάθεις το καινούργιο αυτοκίνητο που επέλεξες για τον αγώνα. Για αυτό αρκετοί αγωνιζόμενοι μαθαίνουν το αυτοκίνητό τους μέσα στις ειδικές διαδρομές.

Ο οδηγός, “Flandy” γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου 1999 και για πρώτη φορά συμμετείχε σε ράλλυ το 2023. Κορυφαία διάκριση ήταν μια 3η θέση γενικής και 1η μεταξύ των αυτοκινήτων Rally3 στο Ολυμπιακό Ράλλυ 2026 με Ford Fiesta Rally3

Ο συνοδηγός Κώστας Στεφανής γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου 1949 και φέτος συμπληρώνει 51 χρόνια αγώνες. Πρώτη του συμμετοχή σε ράλλυ ήταν το 1970. Έχει τρέξει 30 φορές στο Ράλλυ Ακρόπολις. Κορυφαίες διακρίσεις (Ράλλυ Ακρόπολις): 9 φορές πρώτος Έλληνας Συνοδηγός στο πλευρό των «Ιαβέρη» (1979), Ανδρέα Παπατριανταφύλλου (1983), «Τζίγγερ» (1988, 1989, 1990, 1991, 1992), Άρη Βωβού (1οι γενικής το 1995), Παναγιώτη Χατζητσοπάνη (2001) και πολυάριθμοι τερματισμοί στην πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης. Είναι ο μοναδικός συνοδηγός που έχει συμπληρώσει με το φετινό αγώνα, 31 συμμετοχές στον εθνικό μας αγώνα.

Το αυτοκίνητο που θα τρέξουν είναι το Ford Fiesta Rally3 με 3κύλινδρο τούρμπο 1.497 κ.εκ. (περιοριστής στομίου τούρμπο 31 χιλιοστά, βάσει προδιαγραφών FIA) και ισχύ 235 hp στις 5.000 σ.α.λ. Η ροπή του είναι 415 Nm στις 3.500 σ.α.λ. και έχει κίνηση στους τέσσερις τροχούς. Το κιβώτιο είναι σειριακό 5 σχέσεων. Η ανάρτηση είναι με γόνατα McPherson με αμορτισέρ Reiger τριών ρυθμίσεων. Διαθέτει σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση. Τα φρένα είναι αεριζόμενοι δίσκοι AP Racing (280 χλστ.) με τετραπίστονες δαγκάνες Alcon.

Οι διαστάσεις του αυτοκινήτου είναι 4.065 (μήκος) και 1.735 (πλάτος). Το μεταξόνιο είναι 2.490 χιλιοστά. Και το ελάχιστο βάρος 1.210 κιλά.

Καθώς τα πάντα στο Pre-Event Test -όπως ονομάζεται διεθνώς η συγκεκριμένη διαδικασία- κύλησαν ομαλά, το πλήρωμα ξεκίνησε χθες Δευτέρα τις αναγνωρίσεις του αγώνα που περιλαμβάνουν δύο περάσματα από κάθε ειδική διαδρομή.

Μεγάλος χορηγός της συμμετοχής είναι η Coral A.E. – Shell Licensee.

Το καθαρά αγωνιστικό μέρος προγραμματίζεται για τις 25-28 Ιουνίου και αποτελείται από 17 Ειδικές Διαδρομές μήκους 323,77 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Λίγα λόγια για τον αγώνα:

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 70ού Ράλλυ Ακρόπολις, που έχει ως επίκεντρο το Λουτράκι Κορινθίας, ξεκινά την Πέμπτη 25 Ιουνίου, με τελετή Πανηγυρικής Εκκίνησης και διοργάνωση υπερειδικής διαδρομής, στο Ελληνικό Αττικής.

Μετά από μια πρωτότυπη διανυκτέρευση σε καράβι, με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιτέα Φωκίδας, τα πληρώματα θα ξεκινήσουν την μεγαλύτερη αγωνιστική ημέρα του αγώνα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές στην Στερεά Ελλάδα (Βωξίτες – 22,97 χλμ., Παρνασσός – 22,28 χλμ., Στείρι Χ 2 φορές – 24,18 χλμ., Ελικώνας – 17,80 χλμ., Θήβα – 17,81 χλμ.), μήκους 129,22 αγωνιστικά χιλιόμετρα, προτού τα αυτοκίνητα επιστρέψουν στο Λουτράκι για βραδινό σέρβις και διανυκτέρευση.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, αφού μπορεί να αποτελείται από 6 ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο (Γυμνό Χ 2 φορές – 19,60 χλμ., Κολλίνες – 21,30 χλμ., Μαίναλο Χ 2 φορές – 15,01 χλμ., Κεφαλάρι – 18,17 χλμ.), με συνολικό μήκος 108,69 αγωνιστικών χιλιομέτρων, όμως οι αγωνιζόμενοι θα κληθούν να βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητα, σε απλές ή ειδικές διαδρομές, για χρονικό διάστημα της τάξης των 15 ωρών.

Ο επίλογος του αγώνα μόνο εύκολος δε θα είναι, αφού οι δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές (Άγιοι Θεόδωροι – 25,39 χλμ. και Λουτράκι – 16,61 χλμ.), αθροίζουν επιπλέον 84 αγωνιστικά χιλιόμετρα, πριν από τον τερματισμό στο Λουτράκι.

Το EKO RALLY ACROPOLIS περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323,77 αγωνιστικών χιλιομέτρων, ενώ τα πληρώματα θα κληθούν να πραγματοποιήσουν 1.503,30 συνολικά χιλιόμετρα, όσον αφορά σε απλές και ειδικές διαδρομές.