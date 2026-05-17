Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην Regularity κατηγορία συγκέντρωσε 41 συμμετοχές. Ο αγώνας που έχει συντελεστή 2.5, προσφέρει αυξημένη βαθμολογική αξία και σημαντικούς βαθμούς στα πληρώματα που θα διακριθούν.

Η φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Οι συμμετέχοντες στον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity καλούνται να διατηρήσουν με απόλυτη ακρίβεια τις προβλεπόμενες Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες (ΜΩΤ) σε όλη τη διάρκεια των ειδικών δοκιμασιών, περνώντας από κρυφά σημεία χρονομέτρησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ιδανικό χρόνο.

Η φετινή έκδοση του αγώνα υπόσχεται μια μοναδική αγωνιστική «Οδύσσεια», οδηγώντας πληρώματα και ιστορικά αυτοκίνητα μέσα από αυθεντικές διαδρομές και περιοχές μακριά από την «πεπατημένη», σε μια εμπειρία που συνδυάζει στρατηγική, ακρίβεια και περιπέτεια. Πρόκειται για διαδρομές οι οποίες τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 αποτέλεσαν κομμάτι του θρυλικού Παγκόσμιου Ράλλυ Ακρόπολις και έκτοτε έμειναν σχεδόν ξεχασμένες στο χρόνο.

Οι διαδρομές αυτές διαφοροποιούνται από τις κλασικές, κοντινές στην εκκίνηση και επάξια διάσημες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις, όπως ο Μπράλος, ο Ταρζάν, η Μοσχοκαρυά, το Παλαιόκαστρο και η Παλαιά Γιαννιτσού. Η φετινή διοργάνωση στρέφεται βαθιά στην αυθεντική ορεινή Ελλάδα, μέσα από τις διαδρομές των Αγράφων, της Αργιθέας, του Αχελώου και της Βράχας. Από το Κλειτσό και τη Νεράιδα, έως το Σαραντάπορο και το Καταφύγι, και από τον Αγραφιώτη και τον Μέγδοβα μέχρι το Ραπτόπουλο, τη Χόχλια και τον Διαβάτη.

Πρόκειται για διαδρομές με ξεχωριστό ιστορικό και φυσικό χαρακτήρα, που παρέμειναν για δεκαετίες μακριά από το αγωνιστικό προσκήνιο και φέτος επιστρέφουν, αναδεικνύοντας μια διαφορετική και αυθεντική πλευρά του Ράλλυ Ακρόπολις. Ουσιαστικά, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν ίσως το πιο ανεξερεύνητο και αυθεντικό κομμάτι της Ελλάδας, μέσα από μια διαδρομή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, εκεί όπου η ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις συναντά την άγρια γοητεία της ελληνικής φύσης. Το Ράλλυ Ακρόπολις, άλλωστε, ήταν πάντα ένας θρυλικός αγώνας όπου η αντοχή και η συνεργασία του πληρώματος ήταν το κλειδί της επιτυχίας.

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος για τα εντός Αττικής πληρώματα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο ΙΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου (Γρανικού 2, Μαρούσι) από τις 17:00 έως τις 20:00. Η διαδικασία για τα υπόλοιπα πληρώματα θα λάβει χώρα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 08:00 έως τις 11:00.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 13:00 στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, με το πρώτο σκέλος να περιλαμβάνει συνολικά 248 χιλιόμετρα. Στο δεύτερο σκέλος τα πληρώματα θα εκκινήσουν από τη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα και θα καλύψουν συνολικά 350 χιλιόμετρα, ενώ ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου, σε ένα σκέλος όπου τα πληρώματα θα καλύψουν συνολικά 394 χιλιόμετρα. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Συνολικά, ο αγώνας περιλαμβάνει 26 δοκιμασίες ακριβείας, οι οποίες θα κρίνουν και τους μεγάλους νικητές της φετινής διοργάνωσης.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαμιέων, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Καρδίτσας. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αγώνα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα:

www.historicacropolis.gr