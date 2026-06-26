Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Με Ford Puma Rally1 που υποστηρίζεται από την M-Sport Ford και το Νο 9 στις πόρτες και τα παράθυρα του αυτοκινήτου, ο Έλληνας οδηγός Ιορδάνης Σερδερίδης με συνοδηγό τον πολύπειρο Βέλγο Fred Miclotte ξεκίνησε με προσεκτικούς ρυθμούς το πρώτο σκέλος του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Το φετινό Ακρόπολις, 8ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ θα είναι για τον Σερδερίδη μια ακόμη πρόκληση καθώς είναι η 9η συμμετοχή του στον εθνικό μας αγώνα. Έχει πείρα και πείσμα. Θέλει η ελληνική σημαία να είναι στον τερματισμό μέσα στη δεκάδα.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς το Λουτράκι «παίρνει τη σκυτάλη» από τη Λαμία, αποτελώντας το κέντρο του αγώνα. Η διαδρομή συνδυάζει νέες και γνώριμες ειδικές διαδρομές, διατηρώντας αναλλοίωτο τον σκληρό και απαιτητικό του χαρακτήρα.

Ο Σερδερίδης έμεινε ικανοποιημένος από τις επιδόσεις του εργοστασιακού Ford Puma Rally1 αλλά και από τις νέες ειδικές διαδρομές του αγώνα. Πρίν ξεκινήσει η αγωνιστική ημέρα δήλωσε ότι το οδόστρωμα στον Παρνασσό και στον Ελικώνα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ το Κεφαλάρι που επιστρέφει στο πρόγραμμα μετά από χρόνια, είναι κατά τη γνώμη του η πιο όμορφη ειδική διαδρομή της φετινής διοργάνωσης

Ωστόσο ήταν επιφυλακτικός για την εναρκτήρια ειδική διαδρομή του Σαββάτου. Είπε σχετικά:

«Το Γυμνό δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, καθώς πρόκειται για μια πολύ πονηρή ειδική διαδρομή, με γρήγορες στροφές και στενές φουρκέτες στο τελείωμά της, στοιχεία που απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση από τα πληρώματα».

Ο Σερδερίδης είπε ότι:

«Το Ράλλυ Ακρόπολις κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Οι ελληνικές ειδικές διαδρομές συγκαταλέγονται, κατά τη γνώμη μου, στις κορυφαίες του κόσμου, με τις συνεχείς εναλλαγές του τοπίου να προσφέρουν μοναδικές εικόνες. Παράλληλα, άνθρωποι κάθε ηλικίας κατακλύζουν τις ειδικές διαδρομές, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα. Η υποστήριξή τους μας δίνει επιπλέον κίνητρο και δύναμη για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενός αγώνα ο οποίος είναι ένας από τους πιο σκληρούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.»

Οι αγωνιζόμενοι γενικά αυτή την εποχή αντιμετωπίζουν μέσα στα αγωνιστικά τους θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν ακόμη και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες αυτές δοκιμάζουν τα όρια οδηγών και συνοδηγών. Οι σκληρές ειδικές διαδρομές, σε συνδυασμό με τις μεγάλες απλές διαδρομές, αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας του αγώνα.