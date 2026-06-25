Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε και το 70ό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ξεκινά απόψε. Τα αγωνιστικά έλαβαν το “χρίσμα” πριν λίγο στο Shakedown στο Λουτράκι και όλα είναι έτοιμα για την Super Special Stage στο Ellinikon Sports Park.

Η πρόσβαση

Όσοι επιλέξετε να παρακολουθήσετε σήμερα από κοντά την EKO Super Special Stage (θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη), να σας ενημερώσουμε πως η είσοδος είναι ελεύθερη και οι πύλες ανοίγουν στις 16:00.

Για την μετάβαση σας εκεί μπορείτε να επιλέξετε το σταθμό Μετρό “Αργυρούπολη” (Γραμμή 2) και ακριβώς απέναντι υπάρχει ειδικά διαμμορφωμένος δρόμος για πεζή πορεία μέχρι τον χώρος της Υπερειδικής.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η χρήση τραμ, το οποίο μάλιστα θα έχει ενισχυμένα δρομολόγια που θα λειτουργούν χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή, αποκλειστική στάση κοντά στην EKO Super Special Stage (η δεύτερη επιλογή έχει και λιγότερο περπάτημα).

Αυτό που πρέπει να θυμάστε για να μην ταλαιπωρηθείτε είναι πως:

Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης με ιδιωτικό όχημα στην Υπερειδική – Μόνο πεζή

Η είσοδος είναι δωρεάν με τις πύλες να ανοίγουν στις 16:00

Σας συμβουλεύουμε να έχετε μαζί σας καπέλο και νερό, μιας και προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα

Η εκκίνηση του πρώτου ζευγαριού αυτοκινήτων (θα τρέχουν παράλληλα όπως στο ΟΑΚΑ πριν μερικά χρόνια) θα είναι στις 19:05

Οι θεατές θα μπορούν να σταθούν στις οριοθετημένες περιοχές θέασης, πάντα ακολουθώντας τις υποδείξεις των ανθρώπων

ασφαλείας του αγώνα, ενώ σε περίπτωση οριακής πλήρωσης των χώρων θέασης, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων VMS της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στους σταθμούς του Μετρό, ώστε το κοινό να γνωρίζει ότι δεν είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση.

Μεταξύ 18:25 και 18:45 οι πρωταγωνιστές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA θα περάσουν πεζή μπροστά από τον χώρο θεατών. Παράλληλα και εντός του The Ellinikon Sports Park, πλησίον της EKO Super Special Stage, θα λειτουργεί το Rally Village του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με τα περίπτερα των χορηγών και επίσημα αναμνηστικά του αγώνα.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στο Ellinikon Sports Park.