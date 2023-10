Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δύο βίντεο από ένα τρομακτικό συμβάν έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, δείχνοντας πως ο κόσμος αντί να πάει μπροστά, οδεύει για δεύτερο Μεσαίωνα.

Όλα συνέβησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Σικάγο, όταν ένα event κατάληψης δρόμου (ομάδα ανθρώπων κανονίζει μέσω social την συγκέντρωση σε δημόσιο δρόμο και επιδίδεται σε μουσικές, οδηγικές επιδείξεις κτλ. σταματώντας την κυκλοφορία) είχε ολοκληρωθεί και πολλοί από τους θεατές ενώ αποχωρούσαν, είδαν ένα Tesla Model X στο δρόμο και άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του. Όταν ο οδηγός προσπάθησε να φύγει από τη σκηνή, ο όχλος επιτέθηκε με μανία. Ο οδηγός πανικοβλήθηκε και στην προσπάθεια του να ξεφύγει, πάτησε τέρμα γκάζι και χτύπησε αρκετά καθώς δεν υπήρχε καθόλου χώρος.

Οι καταλήψεις δρόμων δεν είναι κάτι καινούργιο στις ΗΠΑ, όμως συνήθως γίνονται αργά τα μεσάνυχτα χωρίς να υπάρχει μεγάλη κίνηση και πάντα διαλύονται εντός μίας ώρας με τον ερχομό της αστυνομίας. Τα πράγματα όμως καμιά φορά ξεφεύγουν.

Στο πρώτο βίντεο οι θεατές κάθονται και ποζάρουν για φωτογραφίες με το Tesla, καθώς αυτό είναι σταματημένο μιας και η κατάληψη του δρόμου δεν επιτρέπει την κίνηση. Κάποια στιγμή ο οδηγός του Tesla κινείται ελαφρώς προς τα εμπρός σε μια προφανή προσπάθεια να φύγει, με το πλήθος να εξοργίζεται αμέσως και αρχίζει να χτυπάει το καπό του SUV.

A Tesla trying to escape from a group of people in Chicago pic.twitter.com/qwG5ZkvCN0

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) October 15, 2023