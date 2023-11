Ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari Charles Leclerc απέδειξε ότι όταν το μονοθέσιο του δουλεύει σωστά τότε είναι ο καλύτερος. Από το Q1 φάνηκε η υπεροχή της Ferrari. Τόσο ο Leclerc όσο και ο Carlos Sainz έκαναν τους καλύτερους χρόνους με τον George Russel και τον Max Verstappen να ακολουθούν.

Στο Q3, στην τελική για τη μάχη για την Pole Position, o Μονεγάσκος δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους τους. Έκανε τον καλύτερο χρόνο και κατέκτησε την 23η pole position της καριέρας του. Οι Ferrari “άναψαν” φωτιές…

Ο Carlos Sainz όμως δεν θα ξεκινήσει από την 2η θέση αλλά από την 12η. Και αυτό γιατί τιμωρήθηκε με 10 βαθμούς ποινής επειδή η Ferrari άλλαξε την μπαταρία μετά το χτύπημα στο καπάκι του υπονόμου.

Το περίεργο είναι ότι για αυτό το ατύχημα δεν ευθύνεται ούτε ο Sainz αλλά ούτε η Ferrari. Άλλοι έπρεπε να τιμωρηθούν για την αβλεψία τους.

Πως τερμάτισαν στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά

Η διαδρομή του Λας Βέγκας διέρχεται κοντά από το «The Sphere» με τον χαρακτηριστικό θόλο ύψους 110 μέτρων που καλύπτεται πλήρως από 1,2 εκατομμύρια LED πάνελ.

Η Pirelli για το Grand Prix του Λας Βέγκας στη Νεβάδα επέλεξε την τριάδα των πιο μαλακών γομών. Δηλαδή την C3, την C4 και την C5, που προσδίδουν καλή πρόσφυση. Οι γόμες C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι δηλαδή η πιο μαλακή επιλογή στη γκάμα ελαστικών.

Το Las Vegas Strip Circuit έχει μήκος 6.201 μέτρα και οι αγωνιζόμενοι στους 50 γύρους θα πρέπει να καλύψουν συνολικά 310.05 km. Η πίστα χαρακτηρίζεται από τρεις ευθείες και 17 στροφές. Υπάρχουν δύο ζώνες DRS και η τελική ταχύτητα θα αγγίζει 342km/h. Η γραμμή τερματισμού βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Harmon και Koval Lane.

Ο αγώνας στο Las Vegas Strip Circuit θα ξεκινήσει αύριο Κυριακή (19/11) στις 08.00 το πρωί και θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΑΝΤ1. Τα ανεπίσημα και επίσημα δοκιμαστικά όπως και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV Pro.