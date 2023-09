Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν από εφτά χρόνια, μία μεγάλη σαύρα είχε εισβάλει στην πίστα της Σιγκαπούρης αναγκάζοντας την κίτρινη σημαία να κάνει την εμφάνιση της. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, στην ίδια πίστα μία παρόμοια σαύρα (ίσως και η ίδια) διέκοψε προσωρινά τα ελεύθερα δοκιμαστικά των μονοθεσίων στην πίστα, που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή.

max seeing a lizard on the track 😭 “maybe godzilla had a kid” 😭😭😭 pic.twitter.com/Y5pRm78uCq

— nini (@SCUDERIAFEMBOY) September 15, 2023