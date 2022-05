Formula 1: Πέθανε ο θρυλικός Τόνι Μπρουκς

Ο Τόνι Μπρουκς, πρωταθλητής της Formula 1 τη δεκαετία του 1950, απεβίωσε στο Λονδίνο σε ηλικία 90 ετών.

Ο Μπρουκς, γνωστός ως «ο ιπτάμενος οδοντίατρος» (ήταν γιος οδοντιάτρου) υπήρξε ένας από τους κορυφαίους οδηγούς Grand Prix της εποχής του.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της καριέρας του απέφευγε τη δημοσιότητα, τόσο πολύ που ο Σερ Στέρλινγκ Μος, συνάδελφός του στη Φόρμουλα Ένα και στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων, τον περιέγραψε ως «ο μεγαλύτερος "ελάχιστα γνωστός" οδηγός όλων των εποχών».

Χάρη στον τέλειο συνδυασμό ταχύτητας και ομαλής οδήγησης, ο Μπρουκς κέρδισε τα μισά από τα Grand Prix στο οποία κατατάχθηκε. Μόνο οι Φάντζιο, Μος και Ασκάρι σημείωσαν περισσότερες νίκες απ΄ αυτόν κατά τη δεκαετία 1950-60.

Στη διάρκεια της καριέρας του οδήγησε για την Άστον Μάρτιν, τη Βάνγουολ και τη Φεράρι τη σεζόν του 1959, παίρνοντας νίκες τόσο με μονοθέσια στο Grand Prix όσο και με σπορ αυτοκίνητα σε πολλές πίστες, συμπεριλαμβανομένων των τριών πιο απαιτητικών στην Ευρώπη: Σπα, Νίρμπρουργκρινγκ και Μόντσα.



We are saddened to hear of the passing of Tony Brooks



F1's last surviving race winner of the 1950s, Brooks was one of the earliest pioneers of the sport we love.



Our thoughts are with his loved ones pic.twitter.com/9hhY6MlmWZ