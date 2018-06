Mercedes-Benz World: Ταξιδέψαμε στο μουσείο της εταιρείας στην Αγγλία

Κατά την περιήγησή μας στο μουσείο της Mercedes-Benz, θαυμάσαμε τα εκθέματα του μουσείου, με αυτοκίνητα παραγωγής πολλών δεκαετιών πίσω, μέχρι τα... αγρίμια του σήμερα. Δείτε παρακάτω φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψή μας.

































































































































































































To Mercedes-Benz World είναι το "σπίτι" της εταιρείας στο Weybridge, Surrey, στην Αγγλία. Αποτελεί πρακτικά ένα πάρκο, που προσφέρει πολλών ειδών δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.Το εντυπωσιακό κτίριο φιλοξενεί μια συναρπαστική έκθεση με θρυλικά οχήματα της Mercedes-Benz, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες στην πίστα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις. Οι μικρότεροι σε ηλικία μπορούν ακόμα και να δοκιμάσουν τους διάφορους εξομοιωτές που βρίσκονται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα.Το zougla.gr ταξίδεψε στο Mercedes-Benz World να παρακολουθήσει την παρουσίαση του νέου παιχνιδιού αγώνων της Ubisoft, The Crew 2. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Mercedes-Benz World, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε και τα εκθέματα εκτός από το παιχνίδι.Το The Crew 2 είναι ο νέος racing τίτλος της εταιρείας που θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιουνίου για PlayStation 4, Xbox One και PC και σας επιτρέπει να οδηγήσετε πληθώρα οχημάτων, από αυτοκίνητα, βάρκες και αεροπλάνα σε έναν τεράστιο χάρτη, που αποτελεί μικρογραφία των ΗΠΑ. Γη, ουρανός και θάλασσα είναι στη διάθεσή σας.