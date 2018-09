Μια έκθεση στα χ(ρ)ώματα της υπαίθρου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό που ζει, εργάζεται ή διασκεδάζει στη φύση μπορεί να βρει όλα όσα τον ενδιαφέρουν, στην μεγαλύτερη διοργάνωση οχημάτων SUV & 4×4 καθώς και outdoor εξοπλισμού.Τα οχήματα SUV (Sport Utility Vehicles) ή «ελεύθερου χρόνου” όπως ονομάζονται, βρίσκονται ψηλά στην προτίμηση του αγοραστικού κοινού γιατί εξασφαλίζουν άνεση στην πόλη και ευχέρεια μετακίνησης σε εκτός δρόμου διαδρομές. Μικρά, μεσαία και μεγάλα SUV, με ή χωρίς σύστημα τετρακίνησης γίνονται όλο και περισσότερο ο αγαπημένος σύντροφος του σύγχρονου Έλληνα στην πόλη, στην ύπαιθρο, στην παραλία ή στο βουνό, εκεί που τον οδηγεί -στον ελεύθερο χρόνο του- κάποιο hobby ή απλά το ένστικτό του!Τον ίδιο σκοπό έρχονται να υπηρετήσουν τα σύγχρονα διπλοκάμπινα pick up οχήματα, μια κατηγορία που αυξάνει συνεχώς το μερίδιό της στην αγορά, με επιλογές που μπορούν να σταθούν το ίδιο καλά στα αλώνια και στα σαλόνια! Το pick up είναι αναμφισβήτητα το αγαπημένο αυτοκίνητο του σύγχρονου αγρότη αλλά και του χομπίστα που θέλει ένα όχημα ικανό να μεταφέρει την παρέα του και τον εξοπλισμό του.Οι χώροι ενός οχήματος SUV ή η καρότσα ενός pick up στηρίζουν στις μέρες μας κάθε αγαπημένο hobby που συνδέεται με το φυσικό περιβάλλον, όπως είναι το motocross, το ποδήλατο βουνού (mountain bike), το κυνήγι, η ορειβασία, το σερφινγκ στη θάλασσα, το σκι στο βουνό ή απλά η επιβίωση/κατασκήνωση στην ύπαιθρο.