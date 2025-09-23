Όταν έρχεται η στιγμή να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, το πιο συχνό ερώτημα είναι αν αρκεί η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου, που προσφέρει τις απαραίτητες καλύψεις σε χαμηλή τιμή, ή αν αξίζει να επενδύσετε στη μικτή ασφάλεια, που προστατεύει πλήρως το όχημά σας. Πρόκειται για το δίλημμα που απασχολεί τους περισσότερους οδηγούς… Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά;

Τι είναι η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου

Η βασική ασφάλεια καλύπτει την υποχρεωτική από το νόμο αστική ευθύνη έναντι τρίτων για την κυκλοφορία του οχήματος. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Υποχρεωτικές καλύψεις:

Σωματικές βλάβες σε τρίτους

σε τρίτους Υλικές ζημιές σε οχήματα και περιουσίες

Προαιρετικές καλύψεις που μπορείτε να προσθέσετε

Οδική βοήθεια: Ρυμούλκηση και τεχνική υποστήριξη 24/7 για οποιοδήποτε πρόβλημα Νομική προστασία: Δωρεάν νομικός σύμβουλος σε περίπτωση διαφωνιών για αποζημίωση Κάλυψη κλοπής: Προστασία έναντι μερικής και ολικής κλοπής του οχήματος Προστασία από φυσικά φαινόμενα: Αποζημίωση για ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα Θραύση κρυστάλλων: Άμεση επιδιόρθωση ή αλλαγή όλων των τζαμιών του αυτοκινήτου

Πότε επιλέγετε τη βασική ασφάλεια

Η βασική ασφάλεια είναι ιδανική για:

Παλιά αυτοκίνητα με μικρή αξία (κάτω από 10.000€)

με μικρή αξία (κάτω από 10.000€) Οδηγούς που θέλουν το απολύτως απαραίτητο

Όσους αναζητούν το χαμηλότερο δυνατό κόστος

Τι είναι η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου

Η μικτή ασφάλεια προσφέρει πλήρη προστασία, καλύπτοντας και τις ζημιές στο δικό σας όχημα ακόμα κι αν φταίτε εσείς!

Τι καλύπτει η μικτή:

Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημιές του οχήματός σας από:

σύγκρουση

εκτροπή

ανατροπή

κατακρήμνιση,

ακόμα κι αν έχετε εσείς την ευθύνη για το τροχαίο ατύχημα (από αμέλεια φυσικά και όχι με δόλο). Παράλληλα, ανάλογα με την ασφαλιστική και το πακέτο, μπορεί να προσφέρει καλύψεις όπως:

Ζημιές από φυσικά φαινόμενα, όπως το χαλάζι

Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Και άλλες χρήσιμες καλύψεις

Τι είναι η «απαλλαγή»

Η απαλλαγή είναι το ποσό που πληρώνετε εσείς σε κάθε αποζημίωση. Για παράδειγμα, με απαλλαγή 300€ σε ζημιά 3.000€, εσείς πληρώνετε 300€ και η ασφαλιστική 2.700€.

Πότε επιλέγετε τη μικτή ασφάλεια

Η μικτή ασφάλεια συνιστάται για:

Καινούργια αυτοκίνητα

Νέους οδηγούς (κάτω των 23 ετών ή με άδεια κάτω του ενός έτους)

Οχήματα υψηλής αξίας (άνω των 10.000€)

Όσους θέλουν απόλυτη ηρεμία

Βασικές διαφορές: Σύγκριση με μια ματιά

Κόστος:

· Με τη βασική ασφάλεια απολαμβάνετε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή.

· Με τη μικτή ασφάλεια επενδύετε λίγο παραπάνω (περίπου +20%) για να εξασφαλίσετε απόλυτη σιγουριά.

· Με τη βασική ασφάλεια απολαμβάνετε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. · Με τη μικτή ασφάλεια επενδύετε λίγο παραπάνω (περίπου +20%) για να εξασφαλίσετε απόλυτη σιγουριά. Κάλυψη ιδίων ζημιών:

· Στη βασική δεν καλύπτεστε για ζημιές στο δικό σας όχημα.

· Στη μικτή έχετε την ηρεμία ότι ακόμα κι αν φταίτε, το αυτοκίνητό σας προστατεύεται.

· Στη βασική δεν καλύπτεστε για ζημιές στο δικό σας όχημα. · Στη μικτή έχετε την ηρεμία ότι ακόμα κι αν φταίτε, το αυτοκίνητό σας προστατεύεται. Προστασία κεφαλαίου:

· Η βασική προσφέρει περιορισμένη ασφάλεια.

· Η μικτή σας προσφέρει πλήρη προστασία της αξίας του οχήματος.

· Η βασική προσφέρει περιορισμένη ασφάλεια. · Η μικτή σας προσφέρει πλήρη προστασία της αξίας του οχήματος. Ιδανική επιλογή για:

· Βασική: Για οδηγούς με παλαιότερα οχήματα, που θέλουν μόνο τα απαραίτητα.

· Μικτή: Για κατόχους νέων ή ακριβών αυτοκινήτων, που θέλουν να κοιμούνται ήσυχοι.

· Βασική: Για οδηγούς με παλαιότερα οχήματα, που θέλουν μόνο τα απαραίτητα. · Μικτή: Για κατόχους νέων ή ακριβών αυτοκινήτων, που θέλουν να κοιμούνται ήσυχοι. Απαλλαγή:

· Στη βασική δεν υπάρχει.

· Στη μικτή υπάρχει, αλλά σας καλύπτει σε όλα τα υπόλοιπα σενάρια ζημιών.

Πώς να επιλέξετε τη σωστή ασφάλεια

Η επιλογή εξαρτάται από τις προσωπικές σας ανάγκες:

Επιλέξτε βασική ασφάλεια αν:

Το όχημά σας έχει αξία κάτω από 10.000€

Θέλετε να μειώσετε το κόστος στο ελάχιστο

Είστε έμπειρος οδηγός με καλό οδηγικό ιστορικό

Επιλέξτε μικτή ασφάλεια αν:

Έχετε καινούργιο ή ακριβό αυτοκίνητο

Είστε νέος οδηγός

Θέλετε πλήρη προστασία του κεφαλαίου σας

Ανεξάρτητα από την επιλογή σας, η σωστή ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει ηρεμία και οικονομική προστασία. Στο asfaleies24 συγκρίνετε τιμές από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες σε 1 λεπτό και βρίσκετε την ιδανική λύση για τις ανάγκες σας!