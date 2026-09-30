Υπάρχουν αυτοκινητιστικοί θεσμοί που ξεπερνούν τα όρια ενός αγώνα και μετατρέπονται σε κομμάτι της ίδιας της ιστορίας του αυτοκινήτου. Το 1000 Miglia είναι ένας από αυτούς και αυτές τις ημέρες, ένα μέρος αυτής της μοναδικής ιστορίας γράφεται στην Ελλάδα.

Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, μεταφέροντας για δεύτερη χρονιά στη χώρα μας το πνεύμα της θρυλικής ιταλικής διοργάνωσης. Με αφετηρία την Αθήνα, δεκάδες πληρώματα και εντυπωσιακά αυτοκίνητα διασχίζουν την Πελοπόννησο, συνδέοντας με έναν ξεχωριστό τρόπο την αυτοκίνηση με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και το τοπίο.

Σε αυτή τη μοναδική διαδρομή, η Lexus έχει αναλάβει τον ρόλο του Official Automotive Partner, στηρίζοντας ενεργά τη διοργάνωση και φέρνοντας στο προσκήνιο τη δική της φιλοσοφία γύρω από την premium αυτοκίνηση, την τεχνολογία και την ανθρώπινη εμπειρία.

Από την Αθήνα στην Αρχαία Ολυμπία με φόντο την Πελοπόννησο

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε με τον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων στην Αθήνα, ενώ συνολικά 56 πληρώματα από 16 χώρες συμμετέχουν στο 1000 Miglia Experience Greece 2026. Η επίσημη εκκίνηση δίνεται από την Ακρόπολη, με τα αυτοκίνητα να αφήνουν πίσω τους την Αθήνα και να κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο. Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει ειδικές δοκιμασίες ακριβείας στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, στην Τρίπολη και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου ολοκληρώνεται η πρώτη ημέρα. Από εκεί, η διαδρομή συνεχίζεται προς την Καλαμάτα και τον Μυστρά, περνά από τις Κολλίνες και καταλήγει στο Πόρτο Χέλι, πριν τα πληρώματα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα μέσω Ναυπλίου.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ταξίδι μέσα στην Ελλάδα, στο οποίο το αυτοκίνητο λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, πολιτισμούς και τοπία. Και αυτό ακριβώς είναι που χαρακτηρίζει το 1000 Miglia Experience. Δεν πρόκειται απλώς για μια διαδρομή από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά για μια εμπειρία που συνδυάζει την οδήγηση, το ιστορικό αυτοκίνητο, την ακρίβεια της regularity και την εξερεύνηση ξεχωριστών προορισμών.

Από το 1927 μέχρι σήμερα

Η ιστορία του 1000 Miglia ξεκίνησε το 1927, όταν δημιουργήθηκε ως αγώνας αντοχής και τεχνολογικής υπεροχής. Για τρεις δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τη διαδρομή και τα αυτοκίνητά της να γράφουν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σελίδες της ευρωπαϊκής αυτοκινητιστικής ιστορίας. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο θεσμό που τιμά την κληρονομιά της αυτοκίνησης, χωρίς να μένει εγκλωβισμένος στο παρελθόν.

Αυτό αποτυπώνεται και στο 1000 Miglia Experience, όπου δίπλα σε ιστορικά αυτοκίνητα μπορούν να βρεθούν σύγχρονες GT και supercars, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μείγμα παράδοσης και σύγχρονης αυτοκινητιστικής τεχνολογίας. Στην ελληνική διοργάνωση του 2026, μάλιστα, θεσμοθετείται και το νέο έπαθλο «Italian Icon Cars», το οποίο αφορά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ιταλία με ελάχιστη ισχύ κινητήρα 240 ίππων.

Η Lexus στο πλευρό του 1000 Miglia Experience Greece

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παρουσία της Lexus ως Official Automotive Partner αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ιαπωνική premium μάρκα συνδέει τη συμμετοχή της με δύο έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της: το Takumi και το Omotenashi.

Το Takumi εκφράζει την ιαπωνική αντίληψη της αριστοτεχνίας. Την προσήλωση στη λεπτομέρεια, την ακρίβεια, την πολυετή εμπειρία και το ανθρώπινο στοιχείο που απαιτείται ώστε ένα προϊόν να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα.

εκφράζει την ιαπωνική αντίληψη της αριστοτεχνίας. Την προσήλωση στη λεπτομέρεια, την ακρίβεια, την πολυετή εμπειρία και το ανθρώπινο στοιχείο που απαιτείται ώστε ένα προϊόν να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα. Το Omotenashi, από την άλλη, αφορά την εμπειρία του ανθρώπου. Την προσπάθεια να προβλεφθούν οι ανάγκες του οδηγού και των επιβατών πριν ακόμη αυτές εκφραστούν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον άνεσης, φροντίδας και διακριτικής πολυτέλειας.

Και είναι ακριβώς αυτή η λογική της συνολικής εμπειρίας που η Lexus θεωρεί ότι συναντά τη φιλοσοφία της 1000 Miglia. Γιατί στην περίπτωση της θρυλικής διοργάνωσης, το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται η διαδρομή. Είναι μέρος μιας συνολικής εμπειρίας που περιλαμβάνει τον δρόμο, τον προορισμό, την ιστορία και τους ανθρώπους.

Η Lexus Electrified γκάμα στην 1000 Miglia

Ως Official Automotive Partner, η Lexus θα παρουσιάσει στην πράξη και τη σημερινή της προσέγγιση στην premium κινητικότητα, μέσα από την εξηλεκτρισμένη γκάμα της. Στο επίκεντρο βρίσκονται έξι μοντέλα: LBX, UX, NX, RX, RZ και το νέο ES, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και κατηγορίες, από τα compact SUV μέχρι τα μεγαλύτερα SUV και το νέο luxury sedan.

Το LBX μεταφέρει τη φιλοσοφία Lexus σε compact διαστάσεις, ενώ το UX αποτελεί την crossover πρόταση της μάρκας για την πόλη, με έμφαση στην οδηγική απόλαυση.

Το NX συνδυάζει την premium SUV φιλοσοφία με Hybrid Electric και Plug-in Hybrid Electric τεχνολογία, ενώ το RX, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά SUV της Lexus, δίνει έμφαση στην άνεση, την ποιότητα κύλισης και την τεχνολογία.

Στην αμιγώς ηλεκτρική πλευρά βρίσκεται το RZ, με τεχνολογίες όπως το DIRECT4 και το steer-by-wire, ενώ το νέο ES σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση της Lexus στην κατηγορία των premium sedan, προσφέροντας τόσο υβριδικές όσο και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες και οι προσκεκλημένοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αυτή τη διαφορετική πλευρά της Lexus Electrified, από τα Hybrid Electric LBX και UX μέχρι τα Plug-in Hybrid RX και NX και τα αμιγώς ηλεκτρικά RZ F SPORT και ES.

Από την παράδοση στην επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης

Η επιλογή της Lexus να βρίσκεται στο πλευρό του 1000 Miglia Experience Greece έχει, επομένως, έναν συμβολισμό που ξεπερνά μια απλή χορηγική συνεργασία. Από τη μία πλευρά υπάρχει ένας θεσμός που γεννήθηκε σχεδόν έναν αιώνα πριν και εξακολουθεί να αναδεικνύει την ομορφιά, τη μηχανολογική δημιουργία και την οδηγική εμπειρία. Από την άλλη, υπάρχει μια αυτοκινητοβιομηχανία που έχει επενδύσει εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια στον εξηλεκτρισμό και εξελίσσει διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις για την premium κινητικότητα.

Το κοινό σημείο βρίσκεται στην αντίληψη ότι η αυτοκίνηση δεν αφορά μόνο το πώς μετακινούμαστε, αλλά και το πώς αισθανόμαστε πίσω από το τιμόνι.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής διοργάνωσης 1000 Miglia Experience Greece. Η ιστορία δεν παρουσιάζεται ως κάτι στατικό. Κινείται στους ελληνικούς δρόμους, συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία και δημιουργεί μια εμπειρία στην οποία το παρελθόν και το μέλλον της αυτοκίνησης ταξιδεύουν μαζί.

Με τη Lexus να βρίσκεται στο πλευρό της διοργάνωσης, το φετινό 1000 Miglia Experience Greece γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από μια ακόμη αυτοκινητιστική εκδήλωση. Γίνεται μια γιορτή της οδήγησης, της φιλοξενίας, της τεχνολογίας και της αυθεντικής αγάπης για το αυτοκίνητο, με φόντο μερικά από τα πιο ξεχωριστά σημεία της Ελλάδας.