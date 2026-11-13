Όταν το Qashqai παρουσιάστηκε το 2006 στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, η ιδέα της Nissan ήταν να συνδυάσει την πρακτικότητα, τις διαστάσεις και την οικονομία ενός οικογενειακού hatchback με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, την ψηλή θέση οδήγησης και τον δυναμικό χαρακτήρα ενός SUV.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η επιλογή εκείνη αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από επιτυχημένη. Το Qashqai εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, με περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και πάνω από 110 διεθνή βραβεία. Ανάμεσά τους βρίσκονται και περισσότεροι από 20 τίτλοι «Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Η απόφαση που άλλαξε την πορεία της Nissan

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ευρωπαϊκή αγορά είχε αρκετά ξεκάθαρες κατηγορίες. Οι οικογένειες επέλεγαν ανάμεσα σε hatchback, sedan, station wagon, πολυμορφικά και MPV. Η Nissan, όμως, διέκρινε ότι υπήρχε χώρος για κάτι διαφορετικό, για ένα αυτοκίνητο που θα προσέφερε τα πλεονεκτήματα ενός SUV χωρίς τις διαστάσεις, το κόστος και τους συμβιβασμούς ενός παραδοσιακού εκτός δρόμου μοντέλου.

Η αρχική σκέψη ήταν να αντικατασταθεί το Almera, το οικογενειακό hatchback της εταιρείας εκείνης της περιόδου. Παρότι ο σχεδιασμός ενός νέου μοντέλου είχε προχωρήσει σημαντικά, η Nissan επέλεξε τελικά να αλλάξει κατεύθυνση και να δημιουργήσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Το αποτέλεσμα ήταν το πρώτο Qashqai. Ένα αυτοκίνητο που δεν προσπάθησε να είναι ούτε ένα συμβατικό hatchback ούτε ένα κλασικό SUV, αλλά να συνδυάσει τα καλύτερα στοιχεία και των δύο. Η υψηλότερη θέση οδήγησης και η καλύτερη ορατότητα, σε συνδυασμό με τις πιο μαζεμένες διαστάσεις και την ευκολία στην καθημερινή χρήση, αποδείχθηκαν ένας συνδυασμός που το κοινό αναζητούσε.

Από το πρώτο Qashqai στη σημερινή εποχή

Σήμερα, σχεδόν κάθε μεγάλος κατασκευαστής διαθέτει ένα ή περισσότερα crossover στη γκάμα του. Η κατηγορία έχει μεγαλώσει τόσο, ώστε να αποτελεί βασικό πυλώνα των πωλήσεων στην Ευρώπη, με δεκάδες μοντέλα να διεκδικούν την προτίμηση των αγοραστών. Το Qashqai, ωστόσο, δεν στηρίχθηκε μόνο στην επιτυχία της πρώτης γενιάς. Μέσα από τρεις γενιές, ανανεώθηκε σχεδιαστικά, απέκτησε περισσότερη τεχνολογία, βελτιωμένα συστήματα ασφάλειας, καλύτερους χώρους και σύγχρονες λύσεις στα συστήματα κίνησης.

Έχει επίσης μια ιδιαίτερη σχέση με τη Βρετανία, καθώς ο σχεδιασμός, η τεχνική εξέλιξη και η παραγωγή του πραγματοποιούνται εκεί, μέσα από τις εγκαταστάσεις της Nissan Design Europe στο Λονδίνο, του Nissan Technical Centre Europe στο Cranfield και του εργοστασίου παραγωγής στο Sunderland.

e-POWER: Η ηλεκτρική αίσθηση χωρίς φόρτιση στην πρίζα

Στη σημερινή του μορφή, το Qashqai συνεχίζει να διαφοροποιείται, αυτή τη φορά μέσα από την τεχνολογία e-POWER. Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα με μια αρκετά διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη των συμβατικών υβριδικών μοντέλων.

Ο βενζινοκινητήρας δεν συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς. Λειτουργεί ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που κινεί το αυτοκίνητο. Έτσι, ο οδηγός απολαμβάνει την άμεση απόκριση, την ομαλή επιτάχυνση και την αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης, χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσει φορτιστή ή να συνδέσει το αυτοκίνητο στην πρίζα.

Η τελευταία γενιά του συστήματος αποδίδει 204 ίππους, με τη Nissan να ανακοινώνει μέση κατανάλωση 4,3 λτ./100 χλμ. και αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως τα 1.500 χιλιόμετρα με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της. Η απήχηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ήδη σημαντική, καθώς σχεδόν 250.000 Qashqai e-POWER έχουν πωληθεί στην Ευρώπη από το φθινόπωρο του 2022.

Το οδηγήσαμε και διαπιστώσαμε γιατί παραμένει επίκαιρο

Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το νέο Nissan Qashqai e-POWER και να διαπιστώσουμε στην πράξη πώς μεταφράζεται η συγκεκριμένη φιλοσοφία στην καθημερινότητα.

Η έκδοση της δοκιμής μας ήταν η πλούσια Techna Plus, με τις εντυπωσιακές ζάντες 20 ιντσών και το ιδιαίτερο Bluish Green χρώμα. Με μήκος 4,425 μέτρα και πλάτος 1,835 μέτρα, το ιαπωνικό SUV διατηρεί μια ισορροπημένη σχεδιαστική ταυτότητα, χωρίς να ακολουθεί τις υπερβολικά τετραγωνισμένες γραμμές που συναντάμε σε αρκετά σύγχρονα SUV.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σαφώς πιο σύγχρονη, με δύο οθόνες 12,3 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων και σύστημα πολυμέσων με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Αυτό που μας άρεσε ιδιαίτερα, όμως, είναι ότι η Nissan δεν θυσίασε την πρακτικότητα στον βωμό της ψηφιοποίησης. Υπάρχουν φυσικά κουμπιά για βασικές λειτουργίες, εύχρηστοι διακόπτες και ένας περιστροφικός επιλογέας για την ένταση του ήχου, στοιχεία που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο άμεση. Οι χώροι καλύπτουν με άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας, με πορτμπαγκάζ 504 λίτρων, το οποίο φτάνει τα 1.447 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Στο δρόμο, το e-POWER είναι εκείνο που δίνει τον ξεχωριστό χαρακτήρα στο Qashqai. Οι 204 ίπποι και τα 330 Nm ροπής προσφέρουν άμεση απόκριση, με τα 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνονται σε 7,6 δευτερόλεπτα. Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς, ενώ το αυτόματο σύστημα μετάδοσης και η ηλεκτρική λειτουργία κάνουν την οδήγηση ιδιαίτερα ομαλή και ξεκούραστη.

Εξίσου θετική ήταν η εικόνα της ανάρτησης στη συγκεκριμένη έκδοση, η οποία διαθέτει πίσω σύστημα πολλαπλών συνδέσμων. Το Qashqai απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου, προσφέρει καλή ηχομόνωση και διατηρεί σταθερή συμπεριφορά ακόμη και όταν ο ρυθμός ανέβει. Το τιμόνι έχει καλή πληροφόρηση, οι κλίσεις του αμαξώματος παραμένουν περιορισμένες και η συμπεριφορά στις στροφές είναι προβλέψιμη.

Και μετά έρχεται η κατανάλωση. Στη δική μας δοκιμή καταγράψαμε 3,5 λτ./100 χλμ. μέσα στην πόλη και 5,8 λτ./100 χλμ. εκτός αυτής, με την αυτονομία να ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια από τον οδηγό για οικονομική οδήγηση. Πρόκειται για δικές μας μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες και όχι για τις επίσημες εργοστασιακές τιμές.

Είκοσι χρόνια μετά, η ίδια φιλοσοφία με διαφορετικά μέσα

«Πριν από είκοσι χρόνια, το Nissan Qashqai αμφισβήτησε τα δεδομένα στην αυτοκίνηση και δημιούργησε μια νέα κατηγορία που άλλαξε την ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε ο Massimiliano Messina, Chairperson της Nissan AMIEO, με αφορμή την επέτειο.