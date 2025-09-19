Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μιλώντας στη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος José Muñoz περιέγραψε τον μετασχηματισμό της Hyundai Motor σε παγκόσμιο ηγέτη κινητικότητας μέσω στρατηγικής επέκτασης προϊόντων, πρωτοποριακών τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης και νέων δυνατοτήτων από πρωτοποριακές τεχνολογίες.

“2030 Vision”

Σύμφωνα με το πλάνο “2030 Vision”, η Hyundai Motor επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για επίτευξη 5,55 εκατομμυρίων παγκόσμιων πωλήσεων οχημάτων έως το 2030. Βασιζόμενη σε αυτή τη δυναμική, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών πωλήσεων, φτάνοντας τις 3,3 εκατομμύρια μονάδες, με σημαντική ανάπτυξη να προβλέπεται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Κορέα.

18 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

Η εταιρεία θα επεκτείνει τη σειρά υβριδικών της μοντέλων σε περισσότερα από 18 μοντέλα έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής των υβριδικών μοντέλων Genesis από το 2026. Παράλληλα η Hyundai θα λανσάρει το πρώτο της μεσαίου μεγέθους pick-up πριν από το 2030 , στοχεύοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του κλάδου.

Μοντέλα ανάλογα την αγορά

Η στρατηγική EV της Hyundai Motor περιλαμβάνει προϊόντα προσαρμοσμένα σε περιφερειακό επίπεδο, σχεδιασμένα για συγκεκριμένες αγορές. Πιο συγκεκριμένα, το IONIQ 3 θα αναδείξει τον στόχο της Hyundai Motor να στοχεύσει τους Ευρωπαίους πελάτες μαζικής αγοράς με συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς. Η Ινδία θα λάβει το πρώτο EV της χώρας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τοπικούς οδηγούς, ενώ η Κίνα θα αποκτήσει το τοπικά παραγόμενο SUV Elexio και το ηλεκτρικό sedan κατηγορίας C.

Αυτές οι προσθήκες θα συμπληρώσουν την υπάρχουσα σειρά ηλεκτρικών οχημάτων – συμπεριλαμβανομένων των IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 9 – παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα επιλογών για τους καταναλωτές σε ποικίλες αγορές.

Range extenders

Τα ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας (EREV- range extenders), που θα κυκλοφορήσουν το 2027, θα χρησιμοποιούν μπαταρίες και κινητήρες υψηλής απόδοσης για να προσφέρουν εμπειρίες οδήγησης παρόμοιες με ηλεκτρικά οχήματα (EV) με αυτονομία άνω των 960 χιλιομέτρων μέσω βελτιστοποιημένης ενσωμάτωσης μπαταρίας-κινητήρα.

Εμπλουτισμός της σειρά N

Παράλληλα η σειρά υψηλών επιδόσεων N θα επεκταθεί σε περισσότερα από επτά μοντέλα έως το 2030, στοχεύοντας σε πάνω από 100.000 παγκόσμιες πωλήσεις. Το ολοκαίνουργιο IONIQ 6 N θα εισαγάγει ένα νέο πρότυπο για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής απόδοσης, με τρεις λειτουργίες βελτιστοποίησης θερμοκρασίας και τεχνολογίες αισθητηριακής εμπλοκής N.

Και κυψέλες καυσίμου για τα επαγγελματικά οχήματα

Στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, η Hyundai Motor θα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στην αγορά της Βόρειας Αμερικής. Αυτό περιλαμβάνει τα υπάρχοντα φορτηγά κυψελών καυσίμου XCIENT και τα ρυμουλκούμενα Hyundai Translead, μαζί με σχέδια για είσοδο στην αγορά ηλεκτρικών μεγάλων φορτηγών.

Αύξηση της παραγωγικότητας

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία σχεδιάζει να επιταχύνει την παραγωγική της ικανότητα προσθέτοντας 1,2 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει 500.000 επιπλέον μονάδες από το εργοστάσιο στις Η.Π.Α. , 250.000 μονάδες από τον κόμβο εξαγωγής πολλαπλών μοντέλων στην Πούνε στην Ινδία και 200.000 μονάδες από το ειδικό εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων στο Ουλσάν. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις CKD στη Σαουδική Αραβία, το Βιετνάμ, τη Βόρεια Αφρική και άλλες χώρες αναμένεται να συνεισφέρουν άλλες 250.000 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του το τέταρτο τρίμηνο του 2026, θα διαθέτει ρομποτική επόμενης γενιάς και τοπική κατασκευή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Saudi Made», με παραγωγική ικανότητα 50.000 μονάδων.