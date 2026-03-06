Λίγες εφευρέσεις στην ιστορία της αυτοκίνησης είχαν τόσο καθοριστική επίδραση στην ανθρώπινη ζωή όσο η ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Επτά δεκαετίες μετά την παρουσίασή της, η Volvo γιορτάζει την επέτειο της πιο σημαντικής ίσως καινοτομίας παθητικής ασφάλειας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την επόμενη γενιά της: μια πολυπροσαρμοζόμενη ζώνη ασφαλείας, η οποία κάνει πρεμιέρα στο ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό EX60.

Η εφεύρεση που άλλαξε την αυτοκίνηση

Η ιστορία ξεκινά το 1959, όταν ο Σουηδός μηχανικός Nils Bohlin παρουσίασε για λογαριασμό της Volvo τη σύγχρονη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Ο σχεδιασμός της, με έναν ιμάντα που περνά διαγώνια από τον ώμο και έναν δεύτερο γύρω από τη λεκάνη, αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικός στον περιορισμό των τραυματισμών σε σύγκρουση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία αποφάσισε να αφήσει ελεύθερη την πατέντα, επιτρέποντας σε όλους τους κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία για το καλό της οδικής ασφάλειας. Χάρη σε αυτή την απόφαση, η ζώνη τριών σημείων έγινε το παγκόσμιο πρότυπο και εκτιμάται ότι έχει σώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές από τότε που εμφανίστηκε.

Το επόμενο βήμα: η πολυπροσαρμοζόμενη ζώνη

Παρότι η βασική αρχή της ζώνης ασφαλείας παραμένει σχεδόν ίδια εδώ και δεκαετίες, τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργία της. Η νέα multi-adaptive safety belt της Volvo αξιοποιεί δεδομένα από αισθητήρες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου, ώστε να προσαρμόζει τη λειτουργία της ανάλογα με τον επιβάτη και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Το σύστημα μπορεί να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως:

το ύψος και το βάρος του επιβάτη

τη σωματική διάπλαση

τη θέση καθίσματος

τη φορά και την ένταση της σύγκρουσης

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ζώνη επιλέγει την κατάλληλη ρύθμιση μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη προστασία.

Από 3 ρυθμίσεις σε 11 επίπεδα προστασίας

Οι συμβατικές ζώνες ασφαλείας χρησιμοποιούν συνήθως περιοριστές φορτίου με λίγες προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Η νέα τεχνολογία της Volvo αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές από τρεις σε έντεκα διαφορετικές ρυθμίσεις, επιτρέποντας στο σύστημα να προσαρμόζει την πίεση που ασκείται στο σώμα. Για παράδειγμα: σε μια σφοδρή σύγκρουση, ένας πιο μεγαλόσωμος επιβάτης μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη συγκράτηση για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι αντίθετα, ένας μικρόσωμος επιβάτης ή παιδί μπορεί να δεχτεί μικρότερη δύναμη από τη ζώνη, μειώνοντας την πιθανότητα τραυματισμών στα πλευρά

Μια τεχνολογία που θα βελτιώνεται με τον χρόνο

Η νέα ζώνη ασφαλείας δεν σταματά εκεί. Η Volvo σχεδίασε το σύστημα ώστε να υποστηρίζει over-the-air ενημερώσεις λογισμικού, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να βελτιώνεται όσο συγκεντρώνονται περισσότερα δεδομένα από πραγματικές συνθήκες οδήγησης.