Η Ferrari Luce έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Για κάποιους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην ιστορία της Ferrari, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο της ιταλικής εταιρείας στην εποχή των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για άλλους, η σχεδίασή της απέχει αρκετά από αυτό που περιμένουν να δουν σε μία Ferrari.

Όμως ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατάφερε να μετατρέψει όλη αυτή τη συζήτηση σε ένα απίστευτο νούμερο

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Η Luce Chassis 0, η πρώτη παραγωγική έκδοση του ηλεκτρικού μοντέλου, πουλήθηκε σε δημοπρασία της RM Sotheby’s κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week για 40 εκατ. δολάρια. Το ποσό αποτελεί νέο ρεκόρ για το ακριβότερο καινούργιο αυτοκίνητο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Και το πιο ενδιαφέρον; Ο άνθρωπος που έκανε την προσφορά είναι ένας 87χρονος δισεκατομμυριούχος οφθαλμίατρος, εφευρέτης και συλλέκτης, ο οποίος είχε κάνει κάτι σχεδόν ίδιο μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Από τα 640.000 στα 40 εκατ. δολάρια

Η κανονική Ferrari Luce παρουσιάστηκε με αρχική τιμή περίπου 550.000 ευρώ, που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 638.400 δολάρια. Η συγκεκριμένη όμως δεν ήταν ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο παραγωγής. Πρόκειται για το «Chassis 0», δηλαδή το πρώτο μοντέλο Luce, το οποίο διαμορφώθηκε ως μοναδικό αυτοκίνητο από το τμήμα Tailor Made της Ferrari και το σχεδιαστικό κέντρο της εταιρείας.

Πριν από τη δημοπρασία, η εκτίμηση της RM Sotheby’s βρισκόταν λίγο πάνω από τα 1,1 εκατ. δολάρια.

Ο Wertheim έχει δημιουργήσει την περιουσία του μέσα από επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ διαθέτει περισσότερα από 100 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της ίδιας διοργάνωσης στο Monterey, ο Wertheim είχε αγοράσει μία μοναδική Ferrari Daytona SP3 Tailor Made για 26 εκατ. δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στην ίδια σκηνή και ανέβασε τον πήχη στα 40 εκατομμύρια.

Τα 40 εκατ. δολάρια δεν πήγαν στη Ferrari

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό και όλα τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στο Ferrari Foundation, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εκπαιδευτικές δράσεις σε όλο τον κόσμο. Ο Wertheim ουσιαστικά έβαλε το όνομά του σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φιλανθρωπικές δημοπρασίες της Ferrari, αποκτώντας παράλληλα το πρώτο Chassis 0 της ηλεκτρικής εποχής της εταιρείας.

Μία Ferrari που δεν μοιάζει με τις άλλες

Η Luce αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Ferrari, καθώς είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ιταλικής μάρκας. Το αμάξωμα είναι βαμμένο σε μία ειδική λευκή απόχρωση με την ονομασία Madreperla Semi-Gloss, η οποία μπορεί να εμφανίζει πράσινες και βιολετί αποχρώσεις ανάλογα με τον φωτισμό και τη γωνία από την οποία κοιτάζει κανείς το αυτοκίνητο.

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Στο εσωτερικό, το τμήμα Tailor Made χρησιμοποίησε ειδικό μεταλλικό δέρμα Le Mans από επιλεγμένα δέρματα ελβετικής προέλευσης, το οποίο διαμορφώθηκε ώστε να ταιριάζει με την εξωτερική εμφάνιση.

Το νέο ρεκόρ της Ferrari

Η πώληση της Luce δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό ποσό για ένα καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τη Ferrari, τα 40 εκατ. δολάρια αποτελούν νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την υψηλότερη τιμή που έχει καταβληθεί ποτέ για καινούργιο αυτοκίνητο σε δημοπρασία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 26 εκατ. δολαρίων, το οποίο είχε σημειώσει η Daytona SP3 του ίδιου του Wertheim το 2025.