Αν είσαι από αυτούς που θυμούνται το Audi A2, τότε ετοιμάσου για comeback. Και όχι απλό… αλλά πλήρως ηλεκτρικό. Η Audi ετοιμάζει την επιστροφή ενός από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα της, αυτή τη φορά ως A2 e-tron, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα όνομα που είχε χαθεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Η γερμανική εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το νέο μοντέλο θα παρουσιαστεί μέσα στο 2026, αποτελώντας τη νέα entry-level πρόταση της στην ηλεκτρική εποχή. Ουσιαστικά, το A2 e-tron θα καλύψει το κενό που άφησαν στην γκάμα τα Audi A1 και Q2 που αποχώρησαν, λειτουργώντας ως το πιο «προσιτό» ηλεκτρικό της μάρκας και απευθυνόμενο κυρίως σε αστικό κοινό που θέλει premium χαρακτήρα σε compact διαστάσεις.

Σχεδιαστικά, η Audi φαίνεται να κρατά στοιχεία από το original A2, με χαρακτηριστική «καμπυλωτή» γραμμή στο πίσω μέρος και έντονη έμφαση στην αεροδυναμική. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς το νέο μοντέλο αναμένεται να δώσει μεγάλο βάρος στην αποδοτικότητα και την αυτονομία, κάτι που ήταν και το βασικό DNA του αρχικού μοντέλου.

Κάτω από το αμάξωμα, όλα δείχνουν ότι θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB Entry του ομίλου Volkswagen, την ίδια που θα χρησιμοποιούν και μικρότερα ηλεκτρικά μοντέλα των VW, Skoda και Cupra. Αυτό σημαίνει πιο προσιτό κόστος κατασκευής αλλά και σύγχρονη τεχνολογία. Σε επίπεδο επιδόσεων και αυτονομίας, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτονομία που μπορεί να φτάνει έως και τα 600 χιλιόμετρα, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα το φέρει στην κορυφή της κατηγορίας του.

Παράλληλα, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να τοποθετηθεί κοντά στα 35.000 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά premium ηλεκτρικά της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο η Audi δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να κατέβει πιο χαμηλά στην αγορά των EV, εκεί όπου γίνεται πλέον η μεγάλη μάχη. Και το κάνει με ένα όνομα που κουβαλά ιστορία, αλλά και με μια φιλοσοφία που εστιάζει στην καθημερινότητα, την αποδοτικότητα και τη συνδεσιμότητα.