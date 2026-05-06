Η Πορτογαλία μπαίνει επίσημα στον κόσμο των hypercars με το νέο Adamastor Furia, ένα ακραίο μοντέλο περιορισμένης παραγωγής που φιλοδοξεί όχι μόνο να ανταγωνιστεί παραδοσιακά «ιερά τέρατα» του χώρου, αλλά και να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική συμμετοχή στις 24 Ώρες του Le Mans.

Το Furia βασίζεται σε carbon monocoque πλαίσιο και χρησιμοποιεί αμάξωμα εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, με μεγάλο μέρος της αεροδυναμικής να προέρχεται από το πάτωμα, αντί για υπερβολικά αεροδυναμικά βοηθήματα.

Στην «καρδιά» του βρίσκεται ο γνώριμος twin-turbo V6 3.5 λίτρων της Ford Performance, ο ίδιος κινητήρας που χρησιμοποιήθηκε και στο Ford GT. Στην περίπτωση του Furia η απόδοση ξεπερνά τους 650 ίππους, με την κίνηση να περνά αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω σειριακού κιβωτίου Hewland με paddles στο τιμόνι.

Η εταιρεία ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα άνω των 300 χλμ./ώρα, ενώ το βάρος δεν ξεπερνά τα 1.050 κιλά χάρη στην εκτεταμένη χρήση carbon. Μάλιστα η ανάρτηση απαρτίζεται από πλήρως ρυθμιζόμενο σύστημα διπλών ψαλιδιών, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην πίστα, ενώ τα φρένα προέρχονται από την AP Racing

Η Adamastor έχει ήδη ολοκληρώσει απαιτητικές δοκιμές στο Autódromo Internacional do Algarve, με την ομάδα εξέλιξης να εστιάζει κυρίως στην αξιοπιστία και στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε υψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρωτότυπο ολοκλήρωσε τους κύκλους δοκιμών χωρίς μηχανικά προβλήματα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το Furia θα παραχθεί σε μόλις 60 μονάδες, με κάθε αυτοκίνητο να συναρμολογείται χειροποίητα στην Πορτογαλία από ομάδα τεχνικών. Η τιμή εκκίνησης στην Ευρώπη φτάνει περίπου τα 1,6 εκατ. ευρώ προ φόρων.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι πως η Adamastor δεν αντιμετωπίζει το Furia ως ένα απλό hypercar βιτρίνας. Η εταιρεία δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα ενός μεγαλύτερου motorsport προγράμματος, με τελικό στόχο τη συμμετοχή στο Le Mans.

Στα social media και στις κοινότητες φίλων των supercars, το πορτογαλικό hypercar έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Άλλοι το χαρακτηρίζουν «μίξη Aston Martin και πρωτότυπου Le Mans», ενώ αρκετοί θεωρούν ιδιαίτερα θετική την επιλογή του κινητήρα της Ford Performance, καθώς δίνει αξιοπιστία σε μία εντελώς νέα εταιρεία.