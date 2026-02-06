Η Tesla, που για χρόνια πρωταγωνιστούσε στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ξεκίνησε το 2026 με μια άνευ προηγουμένου πτώση πωλήσεων, ειδικά σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, αποδεικνύοντας πως πλέον ο ανταγωνισμός είναι σκληρός.

Βάσει πρόσφατων στοιχείων, οι ταξινομήσεις της Tesla στην Νορβηγία, την αγορά που λατρεύει τα EV, κατέρρευσαν κατά περίπου 88% τον Ιανουάριο του 2026, με μόλις 83 συνολικά οχήματα να πωλούνται στην χώρα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Νορβηγία: Πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών για τον Ιανουάριο 2026, ανά μοντέλο

Η εικόνα δεν είναι πολύ καλύτερη και σε άλλες αγορές. Στην Ευρώπη, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μειωμένες πωλήσεις, με πτώσεις που φτάνουν διψήφια ποσοστά σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ολλανδία, παρά κάποιες μικρές αυξήσεις σε επιλεγμένες αγορές, όπως Ισπανία και Ιταλία. Πέρα από την Ευρώπη, η Tesla σημείωσε επίσης πτώση στις πωλήσεις της στις ΗΠΑ με περίπου 17% μειωμένο όγκο νέων ταξινομήσεων τον πρώτο μήνα του έτους, σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, ενώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις έπεσαν κατά περίπου 57%.

Η πτώση αυτή συνδέεται τόσο με την κατάργηση οικονομικών κινήτρων σε πολλές χώρες αλλά και την αύξηση του ανταγωνισμού από ευρωπαϊκές και κυρίως κινεζικές μάρκες. Η εικόνα αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι ο όμιλος κατάφερε να χάσει τη θέση του ως κορυφαίου πωλητή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη και παγκοσμίως, με άλλες μάρκες όπως η Volkswagen και η BYD να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις τους και να μεγαλώνουν τα μερίδιά τους στην αγορά.

Παρά ταύτα, η Tesla δείχνει να έχει αντιστάσεις σε άλλες αγορές, όπως στην Κίνα, όπου οι πωλήσεις EV από το εργοστάσιο της εκεί παρουσίασαν ελαφρά αύξηση κατά τον πρώτο μήνα του 2026, σε σύγκριση με πέρυσι (αν και με σημαντική μείωση από τον προηγούμενο μήνα).

Όλα δείχνουν πως ο Ιανουάριος του 2026 μοιάζει να αποτελεί μια σημαντική καμπή στην πορεία της Tesla, αφού η εταιρεία που για χρόνια ήταν ταυτισμένη με την κυριαρχία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πλέον καλείται να επαναπροσδιορίσει την θέση και την προσέγγισή της σε μια αγορά που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.