Ένα από τα σπανιότερα και πιο πολυπόθητα Nissan Skyline GT-R R34 πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία έναντι του εκπληκτικού ποσού των 442.000 δολαρίων (περίπου 422 χιλ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας την τεράστια ζήτηση για τα συγκεκριμένα μοντέλα στην αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων. Το αυτοκίνητο έχει περίπου 60.000 χλμ. στο οδόμετρο και φυσικά είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.

Συνολικά μόλις 285 μοντέλα M-Spec Nür κατασκευάστηκαν, λίγους μήνες πριν η Nissan τερματίσει την παραγωγή της R34 γενιάς. Αυτή η έκδοση εκτόξευσε τη φήμη του συγκεκριμένου μοντέλου για συλλέκτες και fan της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Καρδιά του αυτοκινήτου είναι ο θρυλικός εξακύλινδρος σε σειρά RB26DETT των 2,6 λίτρων, με διπλό τούρμπο και αγωνιστική καταγωγή. Επισήμως η ισχύς του δηλωνόταν στα 276 άλογα, στην πράξη όμως οι εκδόσεις Nür διέθεταν μηχανικά μέρη προερχόμενα από τον αγωνιστικό κινητήρα N1, με ενισχυμένα εσωτερικά και δυνατότητα για σημαντικά υψηλότερη πραγματική απόδοση.

Η δύναμη περνά και στους τέσσερις τροχούς μέσω του εξελιγμένου συστήματος τετρακίνησης ATTESA E-TS Pro, με ενεργό κεντρικό διαφορικό, ενώ το σύστημα τετραδιεύθυνσης Super HICAS φροντίζει για ακρίβεια και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Το μηχανικό σύνολο συμπληρώνεται από 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, μεγάλα φρένα Brembo, ειδική ρύθμιση ανάρτησης με εξελιγμένα αμορτισέρ και πιο πολιτισμένο, αλλά ταυτόχρονα σφιχτό set-up, που έκανε το M-Spec Nür πιο φιλικό στην καθημερινή χρήση χωρίς να θυσιάζει τις επιδόσεις. Στο εσωτερικό, η έκδοση ξεχώριζε με πιο ποιοτικά υλικά, δερμάτινα και θερμαινόμενα καθίσματα, αλλά και με λεπτομέρειες που υπογράμμιζαν τον συλλεκτικό της χαρακτήρα, όπως τα ειδικά όργανα μέτρησης.

Η τιμή των 442.000 δολαρίων για ένα εξαιρετικής κατάστασης M-Spec Nür R34 δείχνει πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των συλλεκτικών ιαπωνικών sports αυτοκινήτων και ειδικά των μοντέλων που έχουν ιστορία, περιορισμένη παραγωγή και υψηλή ζήτηση. Το γεγονός ότι τέτοια αυτοκίνητα μπορούν να πωληθούν σε επίπεδα που ανταγωνίζονται ολοκαίνουργια supercar δείχνει ότι η αγορά τους αποτελεί μία σημαντική επένδυση για συλλέκτες παγκοσμίως.

