Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το American Dream έχει… απομακρυνθεί εδώ και χρόνια. Η Αμερική είναι και αυτή μία χώρα όπου το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε βασικές ανάγκες. Μπορεί το αυτοκίνητο να μην είναι βιοτική ανάγκη, αλλά ας μην κοροιδευόμαστε, είναι πλέον σχεδόν απαραίτητο σε κάθε οικογένεια.

Ο προυπολογισμός των νοικοκυριών στα κόκκινα

Οι καθυστερήσεις αποπληρωμής στα δάνεια αγοράς αυτοκινήτων (καινούργιων και μεταχειρισμένων) αυξάνονται ραγδαία. Το συνολικό ποσό ανεκπλήρωτων χρεών, έχει αγγίξει το εκπληκτικό ποσό των 1,66 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ορισμένα στοιχεία δείχνουν ομοιότητες με την περίοδο ακριβώς πριν από την οικονομική κρίση του 2008.

Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Ομοσπονδίας Καταναλωτών της Αμερικής (CFA). Χαρακτηρίζει τη χρηματοδότηση αυτοκινήτων στις ΗΠΑ «σε οριακό σημείο» και επικρίνει το Κογκρέσο και τις ομοσπονδιακές εποπτικές αρχές της χώρας για την προστασία των αγοραστών.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες πληρωμές, είναι τα υψηλά επιτόκια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η τυπική μηνιαία πληρωμή είναι 745 δολάρια ενώ το 20% των αγοραστών πληρώνουν πάνω από 1.000 δολάρια το μήνα, μόνο για το αυτοκίνητο τους.

Και αυτή τη φορά δεν είναι μόνο οι δανειολήπτες υψηλού κινδύνου που αισθάνονται την πίεση. Οι αγοραστές αυτοκινήτων με πιστωτική βαθμολογία άνω του μέσου όρου έχουν πλέον διπλάσιες πιθανότητες να μείνουν πίσω στις πληρωμές από ό,τι πριν από την πανδημία. Μάλιστα και το ποσοστό κατάσχεσης οχήματος λόγω μη πληρωμής δανείου για την αγορά του, αυξήθηκε κατά 43% μεταξύ 2022 και 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Cox.

Πάντως η ίδια έρευνα αναφέρει πως οι Αμερικανοί έχουν την τάση να δίνουν προτεραιότητα στους λογαριασμούς του αυτοκινήτου τους έναντι άλλων εξόδων νοικοκυριού και διαβίωσης, πράγμα που σημαίνει ότι τα ποσοστά καθυστερήσεων θα μπορούσαν να υποδεικνύουν πολύ πιο εκτεταμένα και σημαντικά προβλήματα σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ.