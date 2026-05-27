Η κατάσταση γύρω από τη νέα Ferrari Luce φαίνεται πως ξεφεύγει πλέον από τα όρια μιας απλής «διαφορετικής αισθητικής». Μετά την έντονη αρνητική αντίδραση του κοινού και τη σημαντική πτώση της μετοχής της Ferrari αμέσως μετά την παρουσίαση του μοντέλου, τώρα ήρθε και η δημόσια “βόμβα” από τον άνθρωπο που ουσιαστικά αναγέννησε τη Ferrari τις δεκαετίες του ’90 και του 2000, τον Luca Cordero di Montezemolo.

Ο πρώην πρόεδρος της Ferrari δεν έκρυψε καθόλου την απογοήτευσή του για τη νέα ηλεκτρική Luce και μάλιστα χρησιμοποίησε εκφράσεις που ήδη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με ιταλικά και διεθνή μέσα, ο Montezemolo δήλωσε: «Αν πω αυτά που πραγματικά σκέφτομαι, θα βλάψω τη Ferrari.Ελπίζω τουλάχιστον να αφαιρέσουν το σήμα από πάνω της. Τουλάχιστον οι Κινέζοι δεν θα την αντιγράψουν».



Η Luce παρουσιάστηκε πριν από λίγες ώρες ως η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari στην ιστορία. Ένα πενταθέσιο grand tourer με 1.050 ίππους, αυτονομία άνω των 510 χιλιομέτρων και τιμή που ξεπερνά τις 550.000 ευρώ.

Όμως αντί για ενθουσιασμό, η αποκάλυψη έφερε κύμα αντιδράσεων ενώ η αρνητική εικόνα πέρασε άμεσα και στη χρηματιστηριακή αγορά, με τη μετοχή της Ferrari να χάνει έως και 8% στο Μιλάνο λίγες ώρες μετά την παρουσίαση.

Γιατί τα λόγια του Montezemolo έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα

Πρόκειται για τον άνθρωπο που ανέλαβε τη Ferrari το 1991 όταν η εταιρεία βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και ουσιαστικά την επανέφερε στην κορυφή τόσο εμπορικά όσο και στη Formula 1. Γι’ αυτό και η δημόσια επίθεσή του στη Luce θεωρήθηκε σχεδόν ιστορική στιγμή για τον κόσμο της Ferrari.

Παρά τον θόρυβο, η διοίκηση της Ferrari επιμένει ότι η Luce δεν δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές Ferrari με V8 και V12 κινητήρες, αλλά για να ανοίξει την εταιρεία σε νέο κοινό.